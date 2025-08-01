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Кафанов объяснил, почему покинул «Ростов»

Вчера, 17:48
6

Тренер вратарей Виталий Кафанов рассказал о своем уходе из «Ростова».

– В июне вы покинули «Ростов». С чем связано это решение?

– Наступил период, в котором нужна была небольшая передышка. Чтобы набраться эмоций и уже этими эмоциями заряжать вратарей каждый день на ежедневной работе в тренировочном процессе и просто проанализировать прошедший период. Но также продолжаю работу в тренерском штабе сборной России.

Сейчас хороший период – начал ездить по клубам РПЛ, посещаю по одному в неделю. Смотрю на то, как работают тренеры вратарей и сами вратари. В первую очередь – кандидаты в сборную. Это мне помогает дополнительно развиваться.

– Уйти из «Ростова» – ваше решение?

– Да. Благодарен президенту клуба Арташесу Владимировичу Арутюнянцу, что он отнeсся с пониманием к моей просьбе, и мы расторгли контракт по обоюдному согласию.

– Уход Валерия Карпина из «Ростова» как-то повлиял на ваше решение?

– Не повлиял. Это решение назрело уже давно, об этом думал намного раньше. Но в прошлом сезоне клуб пригласил трeх вратарей, которые на троих сыграли девять матчей в РПЛ. Не жалею об этом, потому что за этот сезон приобрeл с этими вратарями неоценимый тренерский опыт.

Уходил с чистой совестью, потому что все они стали за этот сезон намного лучше. И сегодня у клуба хорошая конкуренция.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Ростов Кафанов Виталий
Комментарии (6)
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Мордаванин
1754060522
"нужна была небольшая передышка.." пимпец. главныйхалявщик и бездельник рпл устал такбыват))
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val69
1754062158
Бл, эмоций ему мало... Иди на завод поработай... Эмоций в сотни раз прибавятся...
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ZAITZEFF2011
1754067145
Брехня. Он кроме Карпина никому не нужен.
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Пётр-Лаврухин-google
1754067147
Беспонтовку попёрли из клуба, только не понятно,почему Карпуша держал этого чертилу?
Ответить
Интерес
1754067710
Своих "законных жён" не успевал посетить.Теперь успевает и пытается погасить вспыхнувший между ними судебный конфликт.
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mutabor0992
1754075716
И этот старый пень туда же...Бабки!Лавэ!Дэньги!А не какие то там эмоции и прочая шелуха.
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