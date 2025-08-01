Кафанов объяснил, почему покинул «Ростов»

Тренер вратарей Виталий Кафанов рассказал о своем уходе из «Ростова».

– В июне вы покинули «Ростов». С чем связано это решение?

– Наступил период, в котором нужна была небольшая передышка. Чтобы набраться эмоций и уже этими эмоциями заряжать вратарей каждый день на ежедневной работе в тренировочном процессе и просто проанализировать прошедший период. Но также продолжаю работу в тренерском штабе сборной России.

Сейчас хороший период – начал ездить по клубам РПЛ, посещаю по одному в неделю. Смотрю на то, как работают тренеры вратарей и сами вратари. В первую очередь – кандидаты в сборную. Это мне помогает дополнительно развиваться.

– Уйти из «Ростова» – ваше решение?

– Да. Благодарен президенту клуба Арташесу Владимировичу Арутюнянцу, что он отнeсся с пониманием к моей просьбе, и мы расторгли контракт по обоюдному согласию.

– Уход Валерия Карпина из «Ростова» как-то повлиял на ваше решение?

– Не повлиял. Это решение назрело уже давно, об этом думал намного раньше. Но в прошлом сезоне клуб пригласил трeх вратарей, которые на троих сыграли девять матчей в РПЛ. Не жалею об этом, потому что за этот сезон приобрeл с этими вратарями неоценимый тренерский опыт.

Уходил с чистой совестью, потому что все они стали за этот сезон намного лучше. И сегодня у клуба хорошая конкуренция.