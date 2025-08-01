Черчесов оценил доверие «Спартака» иностранным тренерам

Станислав Черчесов высказался о том, что «Спартак» предпочитает нанимать иностранных тренеров.

Сейчас команду возглавляет серб Деян Станкович.

За последние 10 лет клуб назначал только 2 российских специалистов – Олега Кононова и Дмитрия Аленичева.

– Нет ли у вас какой-то не то чтобы обиды, но вопроса – почему «Спартак» в последние годы не берет российских тренеров?

– Честно говоря, ответа не знаю. Решения же принимаются по той или иной причине, только руководители знают подробности. Я же желаю «Спартаку» побед. Недавно был на всех контрольных матчах.

Виделся и с генеральным директором Олегом Малышевым, и со спортивным директором Франсисом Кахигао познакомились. Контакт-то всегда есть, а почему-то или иное решение...

Мне об этом неизвестно, но задумываюсь – и иногда подобное не до конца понимаю.