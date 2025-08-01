Миранчук отреагировал на информацию о переходе в «Зенит»

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук прокомментировал слухи, что он может оказаться в «Зените».
– Тебя связывают со всеми нашими топ-клубами. Например, писали о том, что товарищеский матч «Сьона» в Питере – часть сделки по твоей продаже в «Зенит».
– Впервые об этом узнал из медиа. Спрашивал у людей: «Откуда это, с чего?» Мне ничего об этом не известно.
Вообще говорят, якобы я сюда позвонил и со всеми договорился, чтобы игра состоялась. Удивительно.
Честно, сам не понял этой ситуации и до сих пор не понимаю. Лезть в нее – не моя прерогатива.
- Миранчук в «Сьоне» с сентября 2024 года.
- Его статистика: 24 матча, 2 гола, 3 ассиста.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 2,5 миллиона евро.
- Сообщалось, что он хочет перейти в «Динамо».
Источник: Sport24