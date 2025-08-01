Миранчук отреагировал на информацию о переходе в «Зенит»

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук прокомментировал слухи, что он может оказаться в «Зените».

– Тебя связывают со всеми нашими топ-клубами. Например, писали о том, что товарищеский матч «Сьона» в Питере – часть сделки по твоей продаже в «Зенит».

– Впервые об этом узнал из медиа. Спрашивал у людей: «Откуда это, с чего?» Мне ничего об этом не известно.

Вообще говорят, якобы я сюда позвонил и со всеми договорился, чтобы игра состоялась. Удивительно.

Честно, сам не понял этой ситуации и до сих пор не понимаю. Лезть в нее – не моя прерогатива.