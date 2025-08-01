Семак ответил на высказывания отца Глушенкова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед домашним матчем с ЦСКА в 3-м туре РПЛ сказал, что тренерский штаб дает возможность играть всем футболистам петербургской команды.
– Отец Глушенкова выразил желание, чтобы сын играл чаще. На данный момент видите Максима в основном составе или в числе запасных?
– Всем игрокам даем возможность [играть]. У нас здоровая конкуренция. Если он лучше [других], то будет играть. Есть нюансы, по которым мы определяем, кто и сколько будет играть.
– Готов ли выйти на поле Луис Энрике? Может ли Вендел дебютировать в чемпионате в этом сезоне в игре с ЦСКА?
– Вендел, конечно, может. Мы остались довольны тем, как он сыграл в Кубке России. По Луису Энрике – будем решать непосредственно перед матчем.
- В гостевом матче 2-го тура РПЛ с «Рубином» (2:2) Семак поменял нападающего Максима Глушенкова в перерыве.
- После этого отец форварда сказал, что игрок может задуматься об уходе из «Зенита», если его будут постоянно менять в перерыве матчей.
- Матч «Зенит» – ЦСКА пройдет 3 августа и начнется в 18:00 мск.
Источник: «Матч ТВ»