Семак ответил на высказывания отца Глушенкова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед домашним матчем с ЦСКА в 3-м туре РПЛ сказал, что тренерский штаб дает возможность играть всем футболистам петербургской команды.

– Отец Глушенкова выразил желание, чтобы сын играл чаще. На данный момент видите Максима в основном составе или в числе запасных?

– Всем игрокам даем возможность [играть]. У нас здоровая конкуренция. Если он лучше [других], то будет играть. Есть нюансы, по которым мы определяем, кто и сколько будет играть.

– Готов ли выйти на поле Луис Энрике? Может ли Вендел дебютировать в чемпионате в этом сезоне в игре с ЦСКА?

– Вендел, конечно, может. Мы остались довольны тем, как он сыграл в Кубке России. По Луису Энрике – будем решать непосредственно перед матчем.