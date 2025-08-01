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Семак объяснил хейт в адрес «Зенита»

Вчера, 12:53
2

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему болельщики оставляют негативные комментарии в социальных сетях в отношении команды.

– Радимов недавно заступился за вас. Обращаете внимание на хейтеров?

– Не понимаю, о чем говорит Влад. Очень далек от этого.

– В комментариях пишут – почему мало молодежи? Почему не одинаковое отношение к иностранцам? Почему нет новых идей?

– 99% хейта исходит из того, что «Зенит» является одним из лидеров. Это не нравится. Если молодежь будет лучше, они будут играть. Конечно, мы должны соблюдать тот лимит, который есть. Спортивная составляющая является главной. Если Нино сильнее выглядит, значит он играет на этот позиции. То же касается и Эраковича, и Глушенкова. Если Андрей Мостовой сильнее, то он играет. Какие могут быть вопросы?

Игра не меняется? Вы же понимаете, у нас были достаточные изменения в центре поля. На предсезонке были матчи без Жерсона и Вендела, поэтому нужно заново перестраивать нашу игру. То же самое было несколько раз за время моей работы в «Зените». Сейчас с приходом Жерсона у нас есть игрок, которого мы встраиваем (в систему). Он вообще отыграл полтора матча.

Вендел еще вообще не играл в чемпионате, поэтому смещали и Дугласа, и Горшкова в центр. Есть определенные ошибки в обороне, но по сути команда играет нормально. Двигается к тому, чтобы играть лучше и допускать меньше ошибок.

  • После двух туров «Зенит» с 4 очками занимает 6-е место в РПЛ.
  • В прошлом сезоне петербургский клуб занял в турнирной таблице 2-е место, а до этого побеждал в чемпионате России 6 раз подряд.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (2)
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партизан84
1754043381
"99% хейта исходит из того, что «Зенит» является одним из лидеров..." - где хейт такого уровня остальных лидеров?
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NewLife
1754045668
ЗПРФ !
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