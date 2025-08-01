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  • Ташуев – о трансфере Жедсона: «Спартак» прилично переплатил»

Ташуев – о трансфере Жедсона: «Спартак» прилично переплатил»

Вчера, 11:54
9

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Краснодара» Сергей Ташуев оценил переход полузащитника Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» в «Спартак».

«Хорошо, что такой футболист перешeл в «Спартак», в наш чемпионат. Красно-белым надо усиливаться. В РПЛ появляется всe больше качественных легионеров. Конечно, «Спартак» прилично переплатил, но, возможно, в будущем он поднимется до более статусного чемпионата.

Самое главное, чтобы вокруг таких футболистов росла молодeжь. Испанцы, бразильцы и португальцы капризные? Я много работал с латинскими ребятами. Тут всe индивидуально. Обычно какие-то капризы начинаются, когда большая группа таких игроков, когда прям колония в клубе. Тогда, возможно, проблемы могут возникнуть.

Надо при подборе футболистов смотреть на их личностные качества и характер. У меня в «Ахмате» были бразильцы Кардосо и Исмаэл. Кардосо – разгильдяй, а другой – профессионал. Поэтому неважно португалец, бразилец, чукча или немец приезжает в клуб. От Жедсона будем ждать яркого выступления», – сказал Ташуев.

  • Сумма трансфера 26-летнего Жедсона Фернандеша составила 20 779 220 евро плюс еще 7 272 729 евро могут быть выплачены в качестве бонусов.
  • Португалец подписал с российским клубом контракт до 2029 года.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Бешикташ Фернандеш Жедсон Ташуев Сергей
Комментарии (9)
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Мордаванин
1754039473
неприлично)
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ПалкоВводецъ007
1754039561
Стал никому не нужен, его и подобрали в Тушино. Правда заплатили в 5 раз больше. Гыгыгы
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Прокс
1754040109
В такой недоклуб никто по-другому не пойдёт,только баррелями могут заманить!!!
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ScarlettOgusania
1754040379
"От Жедсона будем ждать яркого выступления..." даже Ташуев не нагнал столько негатива, как заголовок на бомбе...))
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SLADE2019
1754040426
Еще один до чужих денег счетовод. Работу ищи, дядя, а не комментируй так коряво футбольные новости.
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alefreddy
1754040795
игра покажет а лучше считай контракты болотных там это не просто дорогой контракт а простая практика
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Plyash
1754043412
Настоящий хозяин нужен , типа Абрамовича , да лет на несколько , а не совет директоров-бездарей , которым со всех щелей капает . Поэтому им не нужен Спартак чемпион , им и так жирно живётся .
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NewLife
1754046122
Не считай деньги в чужом частном кармане.Посмотри лучше, как Зенит транжирит народные деньги государственной убыточной компании Газпром.
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