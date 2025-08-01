Ташуев – о трансфере Жедсона: «Спартак» прилично переплатил»

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Краснодара» Сергей Ташуев оценил переход полузащитника Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» в «Спартак».

«Хорошо, что такой футболист перешeл в «Спартак», в наш чемпионат. Красно-белым надо усиливаться. В РПЛ появляется всe больше качественных легионеров. Конечно, «Спартак» прилично переплатил, но, возможно, в будущем он поднимется до более статусного чемпионата.

Самое главное, чтобы вокруг таких футболистов росла молодeжь. Испанцы, бразильцы и португальцы капризные? Я много работал с латинскими ребятами. Тут всe индивидуально. Обычно какие-то капризы начинаются, когда большая группа таких игроков, когда прям колония в клубе. Тогда, возможно, проблемы могут возникнуть.

Надо при подборе футболистов смотреть на их личностные качества и характер. У меня в «Ахмате» были бразильцы Кардосо и Исмаэл. Кардосо – разгильдяй, а другой – профессионал. Поэтому неважно португалец, бразилец, чукча или немец приезжает в клуб. От Жедсона будем ждать яркого выступления», – сказал Ташуев.