Семак высказался о статусе Глушенкова в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал видит ли нападающего Максима Глушенкова игроком основного состава.

– В последнее время активно обсуждают Глушенкова. В частности, ваше решение заменить его в перерыве матча с «Рубином». За Макса заступился его отец. Вы видите Глушенкова как основного или запасного игрока?

– Мы даeм играть всем игрокам, кто есть в команде. В составе выходит тот, кто лучше на сегодняшний день. Что касается Максима, то у нас абсолютно здоровая конкуренция. Максим готов – он играет. Готов любой другой футболист – он играет.

Для журналистов имеет значение резонанс, а для нас, тренеров, имеют значение исключительно игровые качества и состояние игроков, отталкиваясь от соперника, против которого мы играем, и от хода конкретного матча. Есть игроки, которым удобнее играть на пространстве. Другие лучше смотрятся при плотной игре. Поэтому здесь по многим нюансам мы смотрим, кто и сколько играет.