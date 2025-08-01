Семак высказался о статусе Глушенкова в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал видит ли нападающего Максима Глушенкова игроком основного состава.
– В последнее время активно обсуждают Глушенкова. В частности, ваше решение заменить его в перерыве матча с «Рубином». За Макса заступился его отец. Вы видите Глушенкова как основного или запасного игрока?
– Мы даeм играть всем игрокам, кто есть в команде. В составе выходит тот, кто лучше на сегодняшний день. Что касается Максима, то у нас абсолютно здоровая конкуренция. Максим готов – он играет. Готов любой другой футболист – он играет.
Для журналистов имеет значение резонанс, а для нас, тренеров, имеют значение исключительно игровые качества и состояние игроков, отталкиваясь от соперника, против которого мы играем, и от хода конкретного матча. Есть игроки, которым удобнее играть на пространстве. Другие лучше смотрятся при плотной игре. Поэтому здесь по многим нюансам мы смотрим, кто и сколько играет.
- В гостевом матче 2-го тура РПЛ с «Рубином» (2:2) Семак поменял Глушенкова в перерыве.
- После этого отец форварда сказал, что игрок может задуматься об уходе из «Зенита», если его будут постоянно менять в перерыве матчей.