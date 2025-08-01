Названа сумма, которую «Фенербахче» запросил у «Спартака» за игрока сборной Ганы

«Фенербахче» готов продать центрального защитника Александера Джику «Спартаку» за 6 миллионов евро. Сам футболист хочет получать в московском клубе зарплату в размере 2 миллионов евро в год.

30-летний Джику в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Фенербахче», забил 1 гол. Ранее он также играл в Лиге 1 за «Страсбур», «Кан» и «Бастию».