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Титов написал письмо новичку «Спартака»

Вчера, 08:07
6

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов написал письмо новобранцу клуба полузащитнику Жедсону Фернандешу.

«Жедсон, привет! Тебе пишет Егор Титов. Я провел практически всю карьеру в «Спартаке», сыграл 442 игры – это второй результат в истории клуба. Я забил 106 голов – в истории клуба всего семь таких игроков.

Я оформлял дубль на «Жозе Алваладе» в Лиге чемпионов, где ты тоже обыгрывал «Спортинг». Я забивал лондонскому «Арсеналу», когда мы обыграли их 4:1. Ты играл за их главных соперников. Но теперь между нами еще больше общего.

Ты – отличный футболист. Я сам играл полузащитником, поэтому вижу в тебе тот класс и уровень, который необходим «Спартаку».

С этим прекрасным клубом я выиграл 6 чемпионств и 2 Кубка России. Желаю тебе тоже вписать свое имя в историю «Спартака» золотыми буквами.

«Спартак» – великий клуб, самый титулованный и популярный в России. Давление здесь особенное, уникальное. Сотрудники и болельщики окружат тебя поддержкой и заботой. А Москва – впечатляющий город. Уверен, здесь тебе понравится.

Хочу пожелать тебе удачи и успехов в красно-белой футболке. Дерзай, Жедсон!» – написал Титов.

«Спасибо большое за это письмо. Я буду хранить его у себя. Надеюсь, я оправдаю слова Егора Титова», – сказал Жедсон.

  • Сумма трансфера 26-летнего Жедсона Фернандеша в «Спартак» из «Бешикташа» составила 20 779 220 евро плюс еще 7 272 729 евро могут быть выплачены в качестве бонусов.
  • Португалец подписал с российским клубом контракт до 2029 года.

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Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Бешикташ Титов Егор Фернандеш Жедсон
Комментарии (6)
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Vitaga
1754039351
больше похоже на самовосхваление. типа я был так велик что тебе и не снилось ... попробуй догони
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Desma
1754042669
Жедсон прочитал и даже прослезился. Стареет Егорка, стареет.......
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Plyash
1754046486
Знатное напутствие , на похвальбу похожее . Жедсону следует это письмо в головах на стенку повесить , утром вставать и ко сну отходить , только прочитав и перекрестившись .
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алдан2014
1754054836
Интересное ноу-хао.
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