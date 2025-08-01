Титов написал письмо новичку «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов написал письмо новобранцу клуба полузащитнику Жедсону Фернандешу.
«Жедсон, привет! Тебе пишет Егор Титов. Я провел практически всю карьеру в «Спартаке», сыграл 442 игры – это второй результат в истории клуба. Я забил 106 голов – в истории клуба всего семь таких игроков.
Я оформлял дубль на «Жозе Алваладе» в Лиге чемпионов, где ты тоже обыгрывал «Спортинг». Я забивал лондонскому «Арсеналу», когда мы обыграли их 4:1. Ты играл за их главных соперников. Но теперь между нами еще больше общего.
Ты – отличный футболист. Я сам играл полузащитником, поэтому вижу в тебе тот класс и уровень, который необходим «Спартаку».
С этим прекрасным клубом я выиграл 6 чемпионств и 2 Кубка России. Желаю тебе тоже вписать свое имя в историю «Спартака» золотыми буквами.
«Спартак» – великий клуб, самый титулованный и популярный в России. Давление здесь особенное, уникальное. Сотрудники и болельщики окружат тебя поддержкой и заботой. А Москва – впечатляющий город. Уверен, здесь тебе понравится.
Хочу пожелать тебе удачи и успехов в красно-белой футболке. Дерзай, Жедсон!» – написал Титов.
«Спасибо большое за это письмо. Я буду хранить его у себя. Надеюсь, я оправдаю слова Егора Титова», – сказал Жедсон.
- Сумма трансфера 26-летнего Жедсона Фернандеша в «Спартак» из «Бешикташа» составила 20 779 220 евро плюс еще 7 272 729 евро могут быть выплачены в качестве бонусов.
- Португалец подписал с российским клубом контракт до 2029 года.