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  • Слишкович – о поражении «Оренбурга» от «Рубина»: «Я увидел то, что хотел увидеть»

Слишкович – о поражении «Оренбурга» от «Рубина»: «Я увидел то, что хотел увидеть»

Вчера, 22:22

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович подвел итоги проигранного матча с «Рубином».

  • Команды встречались в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
  • Казанцы дома победили со счетом 2:0.

«Сегодня наша команда действовала намного лучше, чем несколько дней назад, когда мы играли в чемпионате против Махачкалы.

Сегодня мы старались держаться нашего плана игры. Когда мы это делали, стало пахнуть моментами. Но в конце концов это заслуженная победа [«Рубина»].

Жаль, что проиграли. Но я увидел то, что хотел увидеть: на каком уровне к этому моменту находятся наши футболисты, которые меньше играют.

Я очень рад, что у нас есть, например, Евгений Болотов, парень из Оренбурга, который был сегодня капитаном. Молодой парень Николай Косерик провел свою первую игру, Владислав Давыдов тоже.

Им было непросто, но они показали себя хорошо и клуб может рассчитывать на этих ребят», – сказал Слишкович.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Оренбург Рубин Слишкович Владимир
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