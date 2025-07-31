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  • Романцев прокомментировал планы ужесточить лимит на легионеров в РПЛ

Романцев прокомментировал планы ужесточить лимит на легионеров в РПЛ

Сегодня, 21:09
1

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о возможном изменении лимита на легионеров в чемпионате России.

  • Новый лимит начал действовать в лиге с сезона-2022/23.
  • Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
  • При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

– Одновременно со стартом сезона появились разговоры об ужесточении лимита на легионеров. Как вы к этому относитесь?

– На мой взгляд, эта тема прежде всего важна для агентов – это их бизнес, а значит, и благополучие. Для руководителей клубов ее актуальность зависит от их финансового состояния: есть деньги на иностранцев – будешь требовать смягчения лимита.

На мой взгляд, те, кто поддерживает идею ужесточения лимита на легионеров, хотят искусственно помочь попасть в состав российским игрокам. Хотя по своему уровню они этого частенько не заслуживают.

Те, у кого есть деньги, считают, что выгоднее купить сильного иностранца, с которым можно решать большие задачи. И не ждать, пока подрастут молодые таланты.

А откуда им взяться? Прав Дима Лоськов, который недавно сказал, что в Москве куча футбольных площадок, но они пустуют. А ведь были времена, когда мальчишки с утра до вечера бились на них дворовыми командами!

Даже был детский турнир «Кожаный мяч», собиравший ребятишек со всей страны. И сколько оттуда вышло футболистов, которые потом в сборной играли...

Помнится, как мы с Тархановым, Кухлевским и Редкоусом в Красноярске даже на снегу сражались под зорким оком тренера Уриновича. Это я к тому, что любовь к футболу начинается с детства. Но она потихоньку угасает.

Отсюда бедность на таланты и стремление залатать дыры легионерами. Хотя тема внимания к подготовке резервов по-прежнему громко звучит на разных совещаниях. Как, впрочем, и обсуждение лимита.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Романцев Олег
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Комментарии (1)
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позор
1753986482
3 еврокубка брались, когда никакого лимита не было. при этом было много действительно сильных российских игроков. долой лимит и агентов! долой fanid! долой спартаг!
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