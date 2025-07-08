Началось обсуждение ужесточения лимита на легионеров в РПЛ: подробности

В чемпионате России в скором времени может измениться лимит на легионеров.
- Новый лимит начал действовать в лиге с сезона-2022/23.
- Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
- При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.
Возможное изменение лимита обсуждают представители РФС и Министерство спорта России.
Один из основных вариантов, рассматриваемых Минспорта, – это лимит с 10 легионерами в заявке, из которых только 5 смогут одновременно находиться на поле.
«Вопрос находится лишь в фазе обсуждения. Никакие решения в данном вопросе не приняты», – сообщил источник.
Источник: «Чемпионат»