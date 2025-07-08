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  • Началось обсуждение ужесточения лимита на легионеров в РПЛ: подробности

Началось обсуждение ужесточения лимита на легионеров в РПЛ: подробности

8 июля, 18:16
34

В чемпионате России в скором времени может измениться лимит на легионеров.

  • Новый лимит начал действовать в лиге с сезона-2022/23.
  • Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
  • При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

Возможное изменение лимита обсуждают представители РФС и Министерство спорта России.

Один из основных вариантов, рассматриваемых Минспорта, – это лимит с 10 легионерами в заявке, из которых только 5 смогут одновременно находиться на поле.

«Вопрос находится лишь в фазе обсуждения. Никакие решения в данном вопросе не приняты», – сообщил источник.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига
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Комментарии (34)
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andrei-sarap-yandex
1751991398
ПОЗОР РФС......СНЯТЬ ЛИМИТ
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andrei-sarap-yandex
1751991786
ЕСЛИ УЖЕСТОЧЯТ ЛИМИТ.. АНТОН ЗАБОЛОТНЫЙ И ВСЯКИЙ НИКУДЫШНИЙ ИГРОК С РОСС.ПАСПОРТОМ БУДУТ СТОИТЬ 40 ЛЯМОВ ЕВРО....А ИГРЫ НЕ БУДЕТ......
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Vratarь
1751991862
И с лимитом играли и без него - всё одинаково хреново выходит. Но покупать десятерых, чтоб половина сидела на лавке?? Новый кульбит мысли.
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Хулиганин
1751996955
Бзденит организует департамент по занятию очереди в МФЦ. Гражданство мартышам оформлять.
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lek!
1751998374
И так тошно смотреть , после этого просто можно забыть РПЛ .
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FROLL007
1751998515
Лимит это зло. Лимит развращает наших ногомячистов и делает паспортистов заложниками системы. Гыгыгы
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bratskij
1752000122
Что за долбоящеры. То болельщиков гнобят, то футболистов. Себя лучше посадите за взятки и вся страна вам спасибо скажет.
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odessakmv
1752003008
Паспортисты ликуют, можно вообще не тренькаться, а отправлять агентов выбивать из клубов приписать еще по нолику к контракту
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темирхан
1752005895
Совсем с башкой не дружат! так то смотрим еле-еле, потому что уровень упал, а после, вообще ни кто смотреть не будет и трибуны пустые будут. ужесточать для чего? для того чтобы чаще в кафе махаться? сборная всеровно еще лет 15 ни где не будет играть! и зачем мин.спорту в футбол лезть? бабла мало наворовали?
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bashnat013
1752041091
Ужесточайте лимит до трех !все равно женский пляжный волейбол интереснее смотреть !спорт номер 1 в мире!
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