Началось обсуждение ужесточения лимита на легионеров в РПЛ: подробности

В чемпионате России в скором времени может измениться лимит на легионеров.

Новый лимит начал действовать в лиге с сезона-2022/23.

Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.

При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

Возможное изменение лимита обсуждают представители РФС и Министерство спорта России.

Один из основных вариантов, рассматриваемых Минспорта, – это лимит с 10 легионерами в заявке, из которых только 5 смогут одновременно находиться на поле.

«Вопрос находится лишь в фазе обсуждения. Никакие решения в данном вопросе не приняты», – сообщил источник.