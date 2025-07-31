Смолов оценил слова Станковича об усталости в «Спартаке»

Федор Смолов прокомментировал резонансное высказывание главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
- Серб после поражения от «Балтики» (0:3) во 2-м туре РПЛ заявил, что он устал.
- Станкович проводит в клубе 2-й сезон.
- В мае с ним продлили контракт до 2027 года.
– Когда Станкович говорит: «Я устал», ваши варианты, от чего?
– Моe ощущение, он снимает с себя ответственность.
– Как к игрокам относиться в такой момент?
– Он ведь может прийти в раздевалку и сказать: «У нас с руководством недопонимание, а в раздевалке мы друг за друга. Я это сказал, подразумевая их»…
Это в продолжение того, о чeм я говорил. Люди, которые приходят на должность главного тренера «Спартака», для меня выглядят немного фейково, они неискренни в своих эмоциях, в своих словах.
Не хочу оскорбить, возможно, ошибаюсь, но для меня это выглядит как попытка снять ответственность и давление.
При этом такой вброс, что якобы это не со мной связано, что что-то происходит, от чего я устал, а моя ответственность здесь минимальна.