Смолов оценил слова Станковича об усталости в «Спартаке»

Федор Смолов прокомментировал резонансное высказывание главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Серб после поражения от «Балтики» (0:3) во 2-м туре РПЛ заявил, что он устал.

Станкович проводит в клубе 2-й сезон.

В мае с ним продлили контракт до 2027 года.

– Когда Станкович говорит: «Я устал», ваши варианты, от чего?

– Моe ощущение, он снимает с себя ответственность.

– Как к игрокам относиться в такой момент?

– Он ведь может прийти в раздевалку и сказать: «У нас с руководством недопонимание, а в раздевалке мы друг за друга. Я это сказал, подразумевая их»…

Это в продолжение того, о чeм я говорил. Люди, которые приходят на должность главного тренера «Спартака», для меня выглядят немного фейково, они неискренни в своих эмоциях, в своих словах.

Не хочу оскорбить, возможно, ошибаюсь, но для меня это выглядит как попытка снять ответственность и давление.

При этом такой вброс, что якобы это не со мной связано, что что-то происходит, от чего я устал, а моя ответственность здесь минимальна.