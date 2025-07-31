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Смолов оценил слова Станковича об усталости в «Спартаке»

Сегодня, 20:20
3

Федор Смолов прокомментировал резонансное высказывание главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

  • Серб после поражения от «Балтики» (0:3) во 2-м туре РПЛ заявил, что он устал.
  • Станкович проводит в клубе 2-й сезон.
  • В мае с ним продлили контракт до 2027 года.

– Когда Станкович говорит: «Я устал», ваши варианты, от чего?

– Моe ощущение, он снимает с себя ответственность.

– Как к игрокам относиться в такой момент?

– Он ведь может прийти в раздевалку и сказать: «У нас с руководством недопонимание, а в раздевалке мы друг за друга. Я это сказал, подразумевая их»…

Это в продолжение того, о чeм я говорил. Люди, которые приходят на должность главного тренера «Спартака», для меня выглядят немного фейково, они неискренни в своих эмоциях, в своих словах.

Не хочу оскорбить, возможно, ошибаюсь, но для меня это выглядит как попытка снять ответственность и давление.

При этом такой вброс, что якобы это не со мной связано, что что-то происходит, от чего я устал, а моя ответственность здесь минимальна.

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Источник: Smol FM
Россия. Премьер-лига Спартак Смолов Федор Станкович Деян
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Комментарии (3)
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позор
1753982666
скажите жедсону, что послезавтра в тарасятнике юбилей: неделя, как их с позором отодрала балтика!
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...уефан
1753985059
..."Смолов оценил". Что он там, вообще, оценить может? Вот, "заценить" - это в его стиле...
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FCSpartakM
1753987676
он вообще про судейство говорил. Причем тут вообще команда.
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