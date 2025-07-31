Реакция Медведева на интерес «Аль-Насра» к Луису Энрике

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопросы о том, получал ли клуб предложение от «Аль-Насра» о трансфере правого вингера Луиса Энрике и начали ли петербуржцы переговоры.
«Не получали и, понятное дело, не начинали. Поэтому комментировать нечего», – сказал Медведев.
Сообщалось, что сумма сделки может составить 70 миллионов евро.
- «Зенит» приобрел Луиса Энрике в январе у «Ботафого» за 33 миллиона евро.
- 24-летний бразилец провел за петербуржцев 15 матчей, забил 2 гола, сделал 4 ассиста.
- Контракт Луиса Энрике с «Зенитом» рассчитан до 31 декабря 2028 года.
Источник: ТАСС