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  • Галактионов прояснил ситуацию с продажей Самошникова в «Спартак»

Галактионов прояснил ситуацию с продажей Самошникова в «Спартак»

Вчера, 23:59
1

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о будущем защитника Ильи Самошникова.

  • Сообщалось, что 27-летнего футболиста хочет купить «Спартак».
  • Он способен сыграть на обоих флангах обороны.
  • Рыночная стоимость Самошникова – 3,5 миллиона евро.

«Самошников потихоньку набирает кондиции, тренируется в общей группе. С «Краснодаром» он вышел на замену, сегодня вышел в старте.

Самошников является игроком «Локомотива», у него длительный контракт. Никаких переговоров по нему нет. Он является игроком основной обоймы.

В клубе нет никаких предложений по нему. «Локомотив» не собирается расставаться со своими активами», – сказал Галактионов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Самошников Илья Галактионов Михаил
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Комментарии (1)
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ewduwenkow
1753910752
Скопирую пока не удалили))) https://stavka-prognoz.ru
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