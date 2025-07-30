Галактионов прояснил ситуацию с продажей Самошникова в «Спартак»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о будущем защитника Ильи Самошникова.

Сообщалось, что 27-летнего футболиста хочет купить «Спартак».

Он способен сыграть на обоих флангах обороны.

Рыночная стоимость Самошникова – 3,5 миллиона евро.

«Самошников потихоньку набирает кондиции, тренируется в общей группе. С «Краснодаром» он вышел на замену, сегодня вышел в старте.

Самошников является игроком «Локомотива», у него длительный контракт. Никаких переговоров по нему нет. Он является игроком основной обоймы.

В клубе нет никаких предложений по нему. «Локомотив» не собирается расставаться со своими активами», – сказал Галактионов.