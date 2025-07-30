Глушенкову посоветовали «перестать строить из себя девочку»

Сергей Кирьяков оценил ситуацию Максима Глушенкова в «Зените».

Глушенкова заменили в перерыве воскресного матча с «Рубином» (2:2).

После игры главный тренер «Зенита» Сергей Семак персонально раскритиковал Максима.

«К Глушенкову есть претензии. Естественно, будут недовольство с обеих сторон. Но Максим должен понять, что по поводу главного тренера в футболе есть два пункта: первое – тренер всегда прав. Второе – если тренер не прав, смотри пункт первый.

Он должен понимать это. Если не получится, то проблемы у него будут везде. Он не Месси или Роналду. Он – Максим Глушенков. Он должен понимать, в каком клубе он играет, какое давление оказывается и какие требования к нему.

Ему надо перестать строить из себя девочку. Потому что успешная карьера очень быстро может закончиться и пойти по нисходящей. Таких примеров очень много. У игроков с большим самомнением карьера быстро заканчивается. В итоге окажется во второй, третьей лиге, а потом в медиафутболе увидим его.

В профессиональном футболе есть требования, если не выполняешь – надо ещe больше доказывать тренеру свою состоятельность и работать на тренировках. Он может пойти по дорожке Артeма Дзюбы.

Глушенкову повезло, что у нас уровень футбола не такой высокий. Сейчас нет нападающего уровня, какой был в СССР. В каждой команде было по 3-4 форварда одного уровня. Сейчас нападающие в Красной книге, поэтому Дзюба может спокойно играть до 40 лет.

То же самое касается и Глушенкова. Он может пойти на конфликт с Семаком, устроить что-то, привлечь к себе внимание. Но это негативный момент для карьеры. Все на него будут по-другому смотреть.

Первое время спрос на него будет, но ещe 2-3 таких случая, и конец будет в низших лигах», – сказал Кирьяков.