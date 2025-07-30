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  • Глушенкову посоветовали «перестать строить из себя девочку»

Глушенкову посоветовали «перестать строить из себя девочку»

Сегодня, 16:24
14

Сергей Кирьяков оценил ситуацию Максима Глушенкова в «Зените».

  • Глушенкова заменили в перерыве воскресного матча с «Рубином» (2:2).
  • После игры главный тренер «Зенита» Сергей Семак персонально раскритиковал Максима.

«К Глушенкову есть претензии. Естественно, будут недовольство с обеих сторон. Но Максим должен понять, что по поводу главного тренера в футболе есть два пункта: первое – тренер всегда прав. Второе – если тренер не прав, смотри пункт первый.

Он должен понимать это. Если не получится, то проблемы у него будут везде. Он не Месси или Роналду. Он – Максим Глушенков. Он должен понимать, в каком клубе он играет, какое давление оказывается и какие требования к нему.

Ему надо перестать строить из себя девочку. Потому что успешная карьера очень быстро может закончиться и пойти по нисходящей. Таких примеров очень много. У игроков с большим самомнением карьера быстро заканчивается. В итоге окажется во второй, третьей лиге, а потом в медиафутболе увидим его.

В профессиональном футболе есть требования, если не выполняешь – надо ещe больше доказывать тренеру свою состоятельность и работать на тренировках. Он может пойти по дорожке Артeма Дзюбы.

Глушенкову повезло, что у нас уровень футбола не такой высокий. Сейчас нет нападающего уровня, какой был в СССР. В каждой команде было по 3-4 форварда одного уровня. Сейчас нападающие в Красной книге, поэтому Дзюба может спокойно играть до 40 лет.

То же самое касается и Глушенкова. Он может пойти на конфликт с Семаком, устроить что-то, привлечь к себе внимание. Но это негативный момент для карьеры. Все на него будут по-другому смотреть.

Первое время спрос на него будет, но ещe 2-3 таких случая, и конец будет в низших лигах», – сказал Кирьяков.

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Источник: Legalbet
Лига чемпионов Зенит Глушенков Максим Кирьяков Сергей
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Комментарии (14)
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Красногвардейчик
1753883087
Вы посмотрите ему в глаза....там безумие голимое, явно с психикой не всё в порядке
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sochi-2013
1753883406
Добрые вы. " ещe 2-3 таких случая," После первого случая, под лавку!
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Дубина
1753884123
В баню его сводить надо там цыгане все расскажут((((
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Таарон
1753886058
Семак как футболист в подмётки не годится Глушенкову, вот он и психует. Это просто ревность. И кто здесь девочка?
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Cleaner
1753887102
Не надо равнять Глушенкова с лучшим нападающим России Дзюбой. Дзюба наколотил столько, сколько Глушенков даже в своих мечтах не назабивает.
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saf05
1753887848
Не надо его пугать, если не подходит продайте в другой клуб
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Тинез Розоп
1753887895
где вы видели топа с таким хлебалом?...(мадам это точно)
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Kollljan
1753889157
Глушенкова и его папу гнать на... пенис.
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Каратель помойников
1753891288
Мне всё равно что там с глушкнковым,но кирьячок будучи игроком не "психовал как девочка",не выкручивал форель, вроде письма 14ти,а ведь тренер сказал-надо делать
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