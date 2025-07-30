Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лучший бомбардир в истории сборной Нидерландов мечтал перейти в «Барселону»

Лучший бомбардир в истории сборной Нидерландов мечтал перейти в «Барселону»

Сегодня, 14:48

Робин ван Перси признался, что очень хотел поиграть за «Барселону».

«Я мечтал выступать за «Барсу». В 2015 году, когда я был в «Фенербахче», мой агент сказал, что в «Барселоне» обсуждают мою кандидатуру. Это был вполне реальный вариант.

Прошло какое-то время, и он позвонил мне, чтобы сказать, что это невозможно. Все сорвалось. А я действительно очень хотел присоединиться к ним», – заявил ван Перси.

  • Робин – лучший бомбардир в истории сборной Нидерландов с 50 голами (делит рекорд с Мемфисом Депаем).
  • Нападающий поиграл за «Фейеноорд» (дважды), «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче».

Еще по теме:
Депай повторил бомбардирский рекорд сборной Нидерландов
«Фейеноорд» объявил о назначении ван Перси
Ван Перси возглавит клуб, вышедший в 1/8 финала Лиги чемпионов 1
Источник: Marca
Испания. Примера Барселона ван Перси Робин
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Осер» ответил на предложение «Динамо» по Синайоко
16:16
Дивеев назвал самого мерзкого форварда – это бывший спартаковец
15:56
4
ВидеоМостовой прокомментировал побег новичка «Спартака» от журналистов
15:46
2
Генич одним словом описал игру «Динамо» в матче с «Ростовом»
15:30
3
Полиглоты и профессора: ТОП самых образованных футболистов мира
15:26
2
«Спартак» заплатит за Жедсона больше 25 миллионов: «Сделка закрыта»
15:00
13
«Спартак» может возобновить переговоры с игроком сборной России
14:38
2
Быстров объяснил, почему «Спартак» не будет бороться за чемпионство
14:14
5
Рахимов едва не оказался в диверсионной группе в Афганистане: «Из нашей учебки погибло очень много людей»
13:59
2
Губерниев пристыдил «Спартак»: «Ситуация выглядит позорненькой»
13:49
6
Все новости
Все новости
Лучший бомбардир в истории сборной Нидерландов мечтал перейти в «Барселону»
14:48
Винисиус принял решение о клубе на ближайший сезон
Вчера, 13:34
Вингер «Реала» считает «Тоттенхэм» недостаточно статусным клубом для перехода
Вчера, 13:08
Родриго из «Реала» отказал клубу АПЛ
Вчера, 01:01
Тер Стеген прокомментировал слухи о конфликте с «Барселоной»
28 июля
В «Сосьедаде» ответили на вопрос о состоянии здоровья Захаряна
28 июля
2
ФотоКлуб Бундеслиги приобрел хавбека «Реала»
27 июля
Топ-10 игроков сезона-2024/25 по версии Marca
25 июля
Президент «Барселоны» отреагировал на вечеринку Ямаля: «Жаль, что я не пошел»
25 июля
1
«Атлетик» во 2-й раз купил у «Осасуны» одного и того же игрока
24 июля
«Барселона» лишилась тер Стегена еще на 3 месяца
24 июля
1
Фанаты «Реала» создали 3-часовое видео со всеми промахами и ошибками Рэшфорда
24 июля
2
В «Сосьедаде» не знают, когда восстановится Захарян
24 июля
1
ФотоВинисиус проводит отпуск в компании трех девушек
24 июля
14
Список всех «десяток» «Реала» до Мбаппе
24 июля
«Атлетико» объявил о трансфере игрока за 34 миллиона
24 июля
«Реал» за 100+ миллионов хочет подписать обладателя «Золотого мяча»
24 июля
2
В «Реале» новая «десятка»
23 июля
1
Рэшфорд прокомментировал трансфер в «Барселону»
23 июля
Видео«Барселона» объявила об аренде Рэшфорда
23 июля
3
Мбаппе будет выступать в «Реале» под новым номером
23 июля
1
Эндрик получил серьезную травму через несколько дней после свадьбы и дня рождения
23 июля
Новый тренер «Сосьедада» ответил, как поживает Захарян
22 июля
3
Фото19-летний Эндрик сыграл свадьбу с Мирандой, которая на 5 лет старше его
22 июля
2
Линекер восхитился действующим игроком: «Следующий после Марадоны и Месси»
21 июля
Погба двумя словами описал переход Рэшфорда из «МЮ» в «Барселону»
21 июля
В «Сосьедаде» оценили ситуацию с возвращением Захаряна
21 июля
Названа сумма, за которую «Барселона» сможет выкупить Рэшфорда у «МЮ»
21 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 