Лучший бомбардир в истории сборной Нидерландов мечтал перейти в «Барселону»

Робин ван Перси признался, что очень хотел поиграть за «Барселону».

«Я мечтал выступать за «Барсу». В 2015 году, когда я был в «Фенербахче», мой агент сказал, что в «Барселоне» обсуждают мою кандидатуру. Это был вполне реальный вариант.

Прошло какое-то время, и он позвонил мне, чтобы сказать, что это невозможно. Все сорвалось. А я действительно очень хотел присоединиться к ним», – заявил ван Перси.