Лучший бомбардир в истории сборной Нидерландов мечтал перейти в «Барселону»

Робин ван Перси признался, что очень хотел поиграть за «Барселону».
«Я мечтал выступать за «Барсу». В 2015 году, когда я был в «Фенербахче», мой агент сказал, что в «Барселоне» обсуждают мою кандидатуру. Это был вполне реальный вариант.
Прошло какое-то время, и он позвонил мне, чтобы сказать, что это невозможно. Все сорвалось. А я действительно очень хотел присоединиться к ним», – заявил ван Перси.
- Робин – лучший бомбардир в истории сборной Нидерландов с 50 голами (делит рекорд с Мемфисом Депаем).
- Нападающий поиграл за «Фейеноорд» (дважды), «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче».
Источник: Marca