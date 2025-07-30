Рахимов едва не оказался в диверсионной группе в Афганистане: «Из нашей учебки погибло очень много людей»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о службе в армии и несостоявшейся переброске в зону боевых действий в Афганистане.

– Я служил в погранвойсках. Это было во время карьеры в «Памире».

Мы там были в учебке полтора месяца, проходили подготовку, где были марш-броски, химические дни, когда ты всe делаешь в противогазе, и так далее. А это был как раз период Афгана.

– Вас могли отправить?

– Не просто могли. Я уже должен был туда ехать. Это был конец декабря, 29 декабря в 17:00 закрывалась граница. А если она закрывается, то тебя оттуда уже не вывезти.

Но за нами приехал начальник команды и вытащил оттуда. Нас вывезли 29 декабря в 16:00. Иначе пошли бы в Афган. Однако за нас попросило министерство республики, чтобы мы могли продолжить тренироваться и играть за «Памир».

Когда вывезли из учебки, привезли в Пяндж, где располагалась 201-я дивизия. Ей тогда руководил генерал Шапошников. Надеюсь, не ошибся в фамилии. Он нам сказал: «Спасибо, будем за вами следить». И дальше на машине нас вывезли уже через границу.

– А куда вас отобрали для Афгана?

– В диверсионную группу. Из нашей учебки, в которой было 800 человек, погибло очень много людей. Те, кто вернулся, потом приходили на наши матчи и рассказывали, как там всe было.

Одному парню ноги оторвало, когда они попали в засаду. Их успели забрать, но из-за болевого шока парень погиб.

– Армия вас чему-то научила? Или она ничему не может научить?

– Армия даeт понять, как в жизни может быть тяжело. Даже если взять нашу палатку из 40 человек – ежедневные построения в шесть утра, чистые воротнички, опять-таки те же марш-броски, химические дни.

Я думаю, многие после этого понимали ценность обычной жизни.