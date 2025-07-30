Мостовой дал прогноз на матч «Ростов» – «Спартак»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал фаворита матча «Ростов» – «Спартак». Команды встретятся в 1-м туре FONBET Кубка России.

«Ростов» и «Спартак» сыграют друг с другом в первом туре Кубка России. Интересная игра, учитывая то, как они стартовали в этом сезоне. Сложно оценивать подобные встречи, но думаю, после того кошмара, что красно-белые выдали на выходных, они тут проигрывать не имеют права.

Тут встретятся две команды, которые не лучшим образом начали сезон. «Спартак» позорно проиграл «Балтике» на выходных, «Ростов» так и вовсе пока только уступал, пусть и в обеих встречах был не так далек от ничьих местами. Я все же поверю в «Спартак», игроки и Станкович наверняка захотят исправиться за последнюю неудачу. Состав у красно-белых все же намного сильнее.

Ставлю на победу «Спартака» со счетом 2:1», – сказал Мостовой.