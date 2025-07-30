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Мостовой дал прогноз на матч «Ростов» – «Спартак»

30 июля 2025, 11:00
9

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал фаворита матча «Ростов» – «Спартак». Команды встретятся в 1-м туре FONBET Кубка России.

«Ростов» и «Спартак» сыграют друг с другом в первом туре Кубка России. Интересная игра, учитывая то, как они стартовали в этом сезоне. Сложно оценивать подобные встречи, но думаю, после того кошмара, что красно-белые выдали на выходных, они тут проигрывать не имеют права.

Тут встретятся две команды, которые не лучшим образом начали сезон. «Спартак» позорно проиграл «Балтике» на выходных, «Ростов» так и вовсе пока только уступал, пусть и в обеих встречах был не так далек от ничьих местами. Я все же поверю в «Спартак», игроки и Станкович наверняка захотят исправиться за последнюю неудачу. Состав у красно-белых все же намного сильнее.

Ставлю на победу «Спартака» со счетом 2:1», – сказал Мостовой.

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Источник: ВсеПроСпорт.ру
Россия. Кубок Спартак Ростов Мостовой Александр
Комментарии (9)
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Дубина
1753862996
0-4 А стыдно за аля-бзянит!!!
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Desma
1753863710
Ростов как обычно вдует скромно и со вкусом.
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ivany4
1753867804
Прогноз основанный на симпатии, надежде и желании. Но Спартак не так прост, - запасайся валерьянкой!))
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алдан2014
1753868600
Или отправят Станковича домой
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Константин-Шапкин-google
1753872043
Верим в честное судейство. Хотябы в кубке
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