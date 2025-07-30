Тедеев рассказал о стычке с Талалаевым

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев поделился подробностями конфликта с тренером «Балтики» Андреем Талалаевым. Специалисты повздорили после финального свистка матча FONBET Кубка России.

– По окончании встречи очень эмоционально пообщались с Андреем Талалаевым. Что произошло?

– Это эмоции. Тот случай, когда происходит момент, но после игры каждый тренер должен подойти и поблагодарить другого за хорошую игру, что я и сделал. Но слова тренера… Я думаю, что в данной ситуации нет смысла обсуждать эту тему. Это вызвало относительно меня какие‑то эмоции, ничего такого страшного нет. Я со своей стороны вижу так эту ситуацию, что это просто эмоциональный момент. Мы были ещe в игре.