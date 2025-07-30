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Тедеев рассказал о стычке с Талалаевым

Сегодня, 10:13
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев поделился подробностями конфликта с тренером «Балтики» Андреем Талалаевым. Специалисты повздорили после финального свистка матча FONBET Кубка России.

– По окончании встречи очень эмоционально пообщались с Андреем Талалаевым. Что произошло?

– Это эмоции. Тот случай, когда происходит момент, но после игры каждый тренер должен подойти и поблагодарить другого за хорошую игру, что я и сделал. Но слова тренера… Я думаю, что в данной ситуации нет смысла обсуждать эту тему. Это вызвало относительно меня какие‑то эмоции, ничего такого страшного нет. Я со своей стороны вижу так эту ситуацию, что это просто эмоциональный момент. Мы были ещe в игре.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Балтика Акрон Тедеев Заур Талалаев Андрей
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Заур Тедеев уравновешенный человек.
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