«Welcome»: Карпин отреагировал на возможный переход Миранчука в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал возможный переход Антона Миранчука в московский клуб.

Ранее стало известно, что полузащитник «Сьона» был предложен топ-клубам России. Предпочтение самого футболиста – перейти в «Динамо» из-за Карпина.

– Сегодня появилась информация, что Антон Миранчук хочет перейти в московское «Динамо».

– А, да? Welcome. Я первый раз об этом слышу от вас сейчас, как я могу ждать его? Вы меня спросили 5 секунд назад, что вы хотите, чтобы я сказал? Не знаю, без понятия. Что значит интересен? На каких условиях? Для чего? Когда? В каком состоянии? Миллион вопросов, когда трансферы совершаются. Не готов отвечать сейчас на этот вопрос.