Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Welcome»: Карпин отреагировал на возможный переход Миранчука в «Динамо»

«Welcome»: Карпин отреагировал на возможный переход Миранчука в «Динамо»

29 июля 2025, 22:00
5

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал возможный переход Антона Миранчука в московский клуб.

Ранее стало известно, что полузащитник «Сьона» был предложен топ-клубам России. Предпочтение самого футболиста – перейти в «Динамо» из-за Карпина.

– Сегодня появилась информация, что Антон Миранчук хочет перейти в московское «Динамо».

– А, да? Welcome. Я первый раз об этом слышу от вас сейчас, как я могу ждать его? Вы меня спросили 5 секунд назад, что вы хотите, чтобы я сказал? Не знаю, без понятия. Что значит интересен? На каких условиях? Для чего? Когда? В каком состоянии? Миллион вопросов, когда трансферы совершаются. Не готов отвечать сейчас на этот вопрос.

  • Миранчук выступает за «Сьон» с 2024 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.

Еще по теме:
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит» 12
Генич сказал, как изменилось «Динамо» при Шварце
Карпин впервые высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай» 1
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сьон Динамо Миранчук Антон Карпин Валерий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rammax fcsm
1753825564
Как много знаков вопроса у Ё.п.т.а в ответе на вопрос... Х.у.е.л.к.о.м...
Ответить
алдан2014
1753832618
Пусть Карпин привыкает. Теперь в Динамо всех россиян будут сватать,тренд пошёл,к Валере идут сборники. Интересно будет посмотреть. А Валере удачи,верим. Гы-гы,как говорят на болотах
Ответить
neim
1753840942
Ну давайте уже всех "сбитых лётчиков" в Динамо. Головин скоро освободится, Захарян без дела в Испании сидит, Миранчук в МЛС томится, из ЦСКА нападающий маленького роста (фамилию забыл) где-то в "шкафу на полке" пылится на задворках Европы ...
Ответить
subbotaspartak
1753849091
На каких условиях? Для чего? Когда? В каком состоянии? На кой?
Ответить
Burtaze
1753862965
Не нужно, уже и так насобирал не разгребёшь..
Ответить
Главные новости
«Матч ТВ» призвали удалить Черданцева
18:27
5
РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Локо» (2:1) и обогнал «Спартак»
18:13
26
Радимов заявил о судейской ошибке против «Зенита»
18:12
1
Федотов разобрал спорный гол «Локо» в ворота «Зенита»
17:37
5
«Зенит» уступает «Локомотиву» дома после 1-го тайма
17:14
13
Мостовой: «Локомотив» обыграл бы «Зенит», если бы играл Александр Мостовой»
16:59
17
ВидеоТренер «Факела» шокирован пенальти в пользу «Балтики»: «Мне сложно дать какие‑то объяснения»
16:40
5
Заболотный мог перейти из «Тосно» в английский клуб
16:29
3
Галактионов объяснил отсутствие Мостового в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Зенитом»
16:16
2
РПЛ. «Балтика» ушла от поражения, забив «Факелу» на 95-й минуте
15:58
12
Все новости
Все новости
Мостовой прокомментировал свое участие в матче с «Зенитом»
18:46
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
18:16
Талалаев: «Я обещал, что до октября «Балтику» будет трясти»
17:46
1
«У него огромная аура»: Вольтемаде восхитился экс-тренером «Зенита»
17:28
1
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Оренбург»: 12 сентября 2026
17:21
1
Мостовой: «Локомотив» обыграл бы «Зенит», если бы играл Александр Мостовой»
16:59
17
2-кратного чемпиона России прооперировали из‑за множественных переломов ребер
16:50
ВидеоТренер «Факела» шокирован пенальти в пользу «Балтики»: «Мне сложно дать какие‑то объяснения»
16:40
5
Заболотный мог перейти из «Тосно» в английский клуб
16:29
3
Галактионов объяснил отсутствие Мостового в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Зенитом»
16:16
2
ВидеоОбзор матча «Факел» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
РПЛ. «Балтика» ушла от поражения, забив «Факелу» на 95-й минуте
15:58
12
Прогноз Титова на матч «Спартак» – «Ростов»
15:48
Агент Лички отреагировал на новость о переговорах с клубом РПЛ
15:36
Подтвердился запрет «Зенита» по Мостовому
15:12
15
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Локомотив»: 12 сентября 2026
15:04
2
Шуманский объяснил переход из ЦСКА в «Акрон»
14:55
1
Отец Жерсона: «У меня еще есть игроки, которых я хочу продать в «Зенит» и заработать»
14:27
10
Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» хочет стать самым высокооплачиваемым игроком ЦСКА
14:14
2
Заболотный рассказал о самых больших премиальных в «Зените»
13:53
2
Аршавин высказался о чемпионской гонке в РПЛ
13:30
Барко может пропустить полтора месяца
13:21
6
Бубнов спрогнозировал возможное увольнение Семака из «Зенита»
13:00
7
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12:51
1
ЭСК РФС обнаружила судейскую ошибку в пользу ЦСКА в матче с «Зенитом»
12:29
26
Заболотный назвал самого талантливого футболиста, с которым он играл
12:19
3
Вердикт ЭСК РФС по удалению Тюкавина в дерби «Динамо» – «Спартак»
11:59
8
Реакция Аршавина на агрессивное поведение Семака в матче «Зенит» – ЦСКА
11:50
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+