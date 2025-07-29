Смородская: «Станкович угробит любого, это не тренер, а артист Большого театра»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на возможный переход в «Спартак» Жедсона Фернандеша.

«Я бы ни за что не покупала в «Спартак» такого дорогого игрока. Пока там есть Деян Станкович, он угробит любого. Это не тренер, а артист Большого театра.

Такие траты у клуба бесполезны. Фернандеш тоже будет бесполезным», – сказала Смородская.