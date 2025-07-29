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  • Смородская: «Станкович угробит любого, это не тренер, а артист Большого театра»

Смородская: «Станкович угробит любого, это не тренер, а артист Большого театра»

Сегодня, 17:37
14

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на возможный переход в «Спартак» Жедсона Фернандеша.

«Я бы ни за что не покупала в «Спартак» такого дорогого игрока. Пока там есть Деян Станкович, он угробит любого. Это не тренер, а артист Большого театра.

Такие траты у клуба бесполезны. Фернандеш тоже будет бесполезным», – сказала Смородская.

  • Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за Жедсона 20+5 миллионов евро. Это будет рекордный трансфер клуба.
  • Сам игрок будет зарабатывать в России 2,5 миллиона евро в год.

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Источник: https://metaratings.ru/news/smorodskaya-o-zhedsone-poka-v-spartake-est-stankovich-on-ugrobit-lyubogo-505771/
Россия. Премьер-лига Спартак Бешикташ Фернандеш Жедсон Станкович Деян Смородская Ольга
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Комментарии (14)
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АК 68
1753800983
Глупая женшина, а кого он угробил?
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ПалкоВводецъ007
1753802565
До артиста Большого физруку далеко. Он артист в пивнушке. Гыгыгы
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k611
1753802573
Про другие клубы пусть чего нибудь скажет, а то свет клином на Спартаке ей сошелся что ли...
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bumer_moscow
1753802695
Чья бы корова мычала.
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...уефан
1753803930
...кто спешит проводить Деяна, пусть торопится встретить Стасика...
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Mladiс
1753804586
Климаксная истеричка
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DVOK68
1753806617
У меня есть вопросы к игре команды за которую я болею,но обсуждать их со Смородской я не буду)
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Интерес
1753806874
Хм, а она была хоть раз в театре? Это комплимент, или своеобразное оскорбление? Я бы на месте всемирно знаменитого Большого театра вчинил ей иск за оскорбление.С требованием отстоять общую очередь для покупки билета на галерку на "Щелкунчик" с датой 30.12.2025 г.
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ziborock
1753807562
Вагоновожатая снова вылезла из купе!)
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Фердя
1753809148
Старая железнодорожная Шпала… обладает неугомонной харизмой купейной проводницы, разбрасывая вокруг себя ядовитые брызги слюны!
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