Смородская: «Станкович угробит любого, это не тренер, а артист Большого театра»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на возможный переход в «Спартак» Жедсона Фернандеша.
«Я бы ни за что не покупала в «Спартак» такого дорогого игрока. Пока там есть Деян Станкович, он угробит любого. Это не тренер, а артист Большого театра.
Такие траты у клуба бесполезны. Фернандеш тоже будет бесполезным», – сказала Смородская.
- Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за Жедсона 20+5 миллионов евро. Это будет рекордный трансфер клуба.
- Сам игрок будет зарабатывать в России 2,5 миллиона евро в год.