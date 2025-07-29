Титов ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять Станковича

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов оценил перспективы Деяна Станковича на посту главного тренера московской команды.

– Не считаете, что немного не то решение принято, когда продлили контракт с тренером, а этого не надо было делать.

– Это вопрос не ко мне. Есть руководители, которые знают, что делают. Я не занимал высоких должностей. По мне, лучше бы, чтобы была стабильность, чтобы штаб потихонечку строил команду. Каждый раз мы после таких катастроф, как с «Балтикой», говорим о том, что, может, не надо было чего-то делать. А если бы были другие – Ваноли, Тедеско… Говорили бы – кого мы держим, это бездари, надо взять Станковича, человека футбольного! Так можно ходить по кругу, что мне очень не нравится. Станкович работает, пусть работает. Полная ответственность на нем и его штабе. Сделают выводы и надеюсь, мы увидим «Спартак», который хотим увидеть – я имею ввиду, прежде всего, матч с «Зенитом». Выводы будем делать после этой игры.