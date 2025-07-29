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Титов ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять Станковича

Сегодня, 16:23
3

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов оценил перспективы Деяна Станковича на посту главного тренера московской команды.

– Не считаете, что немного не то решение принято, когда продлили контракт с тренером, а этого не надо было делать.

– Это вопрос не ко мне. Есть руководители, которые знают, что делают. Я не занимал высоких должностей. По мне, лучше бы, чтобы была стабильность, чтобы штаб потихонечку строил команду. Каждый раз мы после таких катастроф, как с «Балтикой», говорим о том, что, может, не надо было чего-то делать. А если бы были другие – Ваноли, Тедеско… Говорили бы – кого мы держим, это бездари, надо взять Станковича, человека футбольного! Так можно ходить по кругу, что мне очень не нравится. Станкович работает, пусть работает. Полная ответственность на нем и его штабе. Сделают выводы и надеюсь, мы увидим «Спартак», который хотим увидеть – я имею ввиду, прежде всего, матч с «Зенитом». Выводы будем делать после этой игры.

  • В матче 2-го тура РПЛ «Спартак» дома проиграл «Балтике» со счетом 0:3. На 11-й минуте у хозяев получил красную карточку нападающий Антон Заболотный. На 58-й минуте за вторую желтую карточку с поля также был удален еще один игрок «Спартака» Маркиньос.
  • После игры Станкович заявил, что устал и переживает за состояние своего здоровья.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Станкович Деян
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Комментарии (3)
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DVOK68
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До Зенита ещё игра на кубок и Акрон с Локомотивом.Чтобы выводы из игры команды сделать,вовсе не надо "с нетерпением"ожидать матч с Зенитом Иль шо...допустимо проиграть и/или в ничейку сыграть три матча до Зенита,героически выгрызть победу над питерскими,и потом проиграть следующие три календарные игры,типа цель достигнута?) По моему оценочному суждению,в текущем сезоне Станков по любому покинет Спартак..."интриги"две-после какого очередного поражения это произойдёт и сам ли он уйдёт или с солидной неустойкой за пинок под зад из клуба.Игры нет.Действия команды предсказуемы для всех соперников.Лидеры "сдохли"и "забили".
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