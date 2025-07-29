Реакция Радимова на слова Станковича о том, что он устал в «Спартаке»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов отреагировал на слова главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Сербский специалист после матча с «Балтикой» (0:3) во 2-м туре РПЛ заявил, что он устал.

«Оставалось только добавить «я ухожу», как в свое время Борис Николаевич Ельцин. Барко играть не хочет, Солари сидит на скамейке, Ливай Гарсия травмирован, Виллиан Жозе был с толстой жопой. С Ямайки Шамар был куплен за 12 миллионов, а отдали за миллион. Взяли бесплатно Заболотного. Вы вообще думаете, чего там делаете-то? И если покупается с одобрения спортивного директора футболист, и Станкович его не ставит, значит, Станкович и спортивный директор думают по-разному? Зачем вам тогда нужен спортивный директор?

И самый главный вопрос: вы контракт со Станковичем на год еще зачем продлили, если у него еще год был контракта? Сейчас вы его уберете, и вы ему просто за год лишний заплатите денег вперед. Если у кого-то будет возможность на пресс-конференции задать этот вопрос, может быть, мы что-то поймем после ответа Малышева. В чем логика «Спартака» была? И кому конкретно пришла в голову эта мысль?» – сказал Радимов.