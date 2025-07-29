Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Реакция Радимова на слова Станковича о том, что он устал в «Спартаке»

Реакция Радимова на слова Станковича о том, что он устал в «Спартаке»

Сегодня, 15:21
13

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов отреагировал на слова главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Сербский специалист после матча с «Балтикой» (0:3) во 2-м туре РПЛ заявил, что он устал.

«Оставалось только добавить «я ухожу», как в свое время Борис Николаевич Ельцин. Барко играть не хочет, Солари сидит на скамейке, Ливай Гарсия травмирован, Виллиан Жозе был с толстой жопой. С Ямайки Шамар был куплен за 12 миллионов, а отдали за миллион. Взяли бесплатно Заболотного. Вы вообще думаете, чего там делаете-то? И если покупается с одобрения спортивного директора футболист, и Станкович его не ставит, значит, Станкович и спортивный директор думают по-разному? Зачем вам тогда нужен спортивный директор?

И самый главный вопрос: вы контракт со Станковичем на год еще зачем продлили, если у него еще год был контракта? Сейчас вы его уберете, и вы ему просто за год лишний заплатите денег вперед. Если у кого-то будет возможность на пресс-конференции задать этот вопрос, может быть, мы что-то поймем после ответа Малышева. В чем логика «Спартака» была? И кому конкретно пришла в голову эта мысль?» – сказал Радимов.

  • «Спартак» занимает 10-е место в РПЛ.
  • Следующий матч – 3 августа против «Акрона».

Еще по теме:
Радимов вступился за Семака: «Закройте свои вонючие рты» 46
Радимов – о «Спартаке»: «Голова уже начала пожирать свой хвост, даже при Зареме такого не было» 17
Радимов: «Барко вообще не хочет играть в этом «Спартаке» 9
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Радимов Владислав Станкович Деян
Рекомендуем
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Номэд
1753792349
Я устал. Я мухожук)
Ответить
Burtaze
1753792649
Чего то Радимцев разошёлся,, прямо на всё так болезненно и нервно реагирует.. не захворал ли .. прямо какая то обличительная реакция по спартаку,, типа,, в зените одни ништяки..
Ответить
шахта Заполярная
1753792763
Вот действительно блохи болотные, кого угодно достанут. У себя поройся, там поболее найдешь. Завязывай корчить из себя тренера, все знают какой ты спец.
Ответить
anatolich72
1753792989
Радимов как блоха везде залезет! Бомбардир давай справедливо таблицу зенька 5-й.
Ответить
...уефан
1753793445
...Владик, и без сопливых скользко...
Ответить
партизан84
1753793915
на все высеры это типа в сторону Спартака отвечу его же словами: "Так что те, кто пишет гадости, – закройте свои вонючие рты, тогда будете выглядеть гораздо симпатичнее"
Ответить
Good_win_ФКСМ
1753794285
самый главный вопрос: а что это алкоголичка Слава Буланова тут раскудахталась то.... или это ОНО какие-то результаты показало в бом.жите-2, чего-то добилось? несет свой похмельный бред алкоголика, считает, что его мнение кому-то кроме бездомных заднеприводных интересно...
Ответить
NewLife
1753796451
Ой-ой, я расплакался и осознал нашу вину. Понимаю, что Буланов собирается вынести на ближайшее заседание парткома вопрос об исключении Станка из партии и строгих выговорах с занесением в учетную карточку руководителям Спартака. Для того, чтобы встать на путь исправления предлагаю в качестве наставников прикрепить к Станковичу и Малышеву Семака и Медведева с последующим отчетом о проделанной работе на партбюро Буланову.
Ответить
alp
1753796807
а что он не так сказал? Барко хочет играть? или Солари не сидит на скамейке? или Гарсия не травмирован? или у Виллиана небыло проблем с весом? или за Шамара получили 100лярдов? или за Заболотного денег заплатили? или со Станковичем договор заканчивается в этом году?
Ответить
DVOK68
1753797138
Верно говорит.Руководство косячит немилосердно...хуже чем Литвинов с Денисовым(
Ответить
Главные новости
В «Спартаке» сегодня ожидают прибытие 20-миллионного новичка
16:50
2
Головиным недовольны французские журналисты – у них есть претензия к россиянину
16:29
2
Карраскаль попрощался с игроками «Динамо»
15:45
3
ФотоЖоау Феликс подписал контракт с клубом Роналду из Саудовской Аравии
15:26
1
Реакция Радимова на слова Станковича о том, что он устал в «Спартаке»
15:21
13
Ковтун двумя словами описал 0:3 «Спартака» от «Балтики»
15:17
4
Круговой назвал сильнейшего легионера, с которым он играл за один клуб
14:52
3
ЦСКА продаст защитника за 7 миллионов и купит на его место нового за 1,2
14:48
10
Чернов определился с новым клубом – трансфер из «Спартака» будет оформлен в ближайшие дни
14:23
2
Радимов вступился за Семака: «Закройте свои вонючие рты»
14:00
46
Все новости
Все новости
Зайнутдинов дал первый комментарий после перехода в «Динамо»
16:42
1
Божович объяснил, почему «Динамо» не станет чемпионом: «Закончат на 4-5 месте»
16:33
2
Титов ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять Станковича
16:23
3
«Краснодар» хочет продлить контракт со Сперцяном
15:52
2
Ковтун двумя словами описал 0:3 «Спартака» от «Балтики»
15:17
4
Круговой назвал сильнейшего легионера, с которым он играл за один клуб
14:52
3
ЦСКА продаст защитника за 7 миллионов и купит на его место нового за 1,2
14:48
10
Семин оценил результаты «Спартака» после ухода Романцева
14:35
2
Чернов определился с новым клубом – трансфер из «Спартака» будет оформлен в ближайшие дни
14:23
2
Радимов вступился за Семака: «Закройте свои вонючие рты»
14:00
46
Один из ведущих игроков ЦСКА хочет выкупить свой контракт и уехать в ОАЭ
13:50
9
Агент Гайча высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА в «Эстудиантес»
13:26
1
Булыкин – о трансфере Жедсона в «Спартак»: «Меня терзают смутные сомнения»
12:59
9
Стала известна позиция ЦСКА по Роше
12:51
1
Только 1 клуб РПЛ второй тур подряд обратился в комиссию РФС по судейству
12:46
20
Владелец «Акрона» назвал сроки, в которые мечтает сделать клуб чемпионом России
12:40
7
Радимов – о «Спартаке»: «Голова уже начала пожирать свой хвост, даже при Зареме такого не было»
12:30
17
«Банфилд» готов продать ЦСКА правого защитника
12:28
2
Экс-президент «Зенита»: «Все боятся критиковать Семака, он устал от команды, а команда – от него»
12:18
6
Радимов: «Барко вообще не хочет играть в этом «Спартаке»
12:05
9
Дивеев – об уходе Файзуллаева в турецкий клуб: «Я рад, что он ушeл в Европу, потому что это была его мечта»
11:52
4
«Спартак» согласился на условия «Бешикташа» по трансферу Жедсона
11:47
5
В «Атлетико Минейро» высказались об интересе «Спартака» к защитнику сборной Бразилии
11:11
1
Аршавин примет решение по вингеру «Зенита»
10:58
1
Названы два клуба РПЛ, которые интересуются Черновым из «Спартака»
10:49
3
Названа сумма, которую «Зенит» просит за Вендела
10:22
4
«Локомотив» не станет подписывать экс-игрока «Динамо»
10:05
ЦСКА рассмотрит несколько кандидатов на место вингера
09:53
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 