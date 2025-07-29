Радимов вступился за Семака: «Закройте свои вонючие рты»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов ответил людям, критикующим главного тренера Сергея Семака.

Петербургская команда сыграла вничью с «Рубином» во 2-м туре РПЛ.

За Семака вступилась его дочь на фоне призывов к отставке.

«Я полностью поддерживаю дочь Сергея Семака! Послушайте, вы, специалисты! Человек выиграл вам шесть чемпионств подряд. Один раз занял второе место из семи лет. Сколько футболистов прогрессировало. Сколько золотых медалей, парадов и всего остального он вам принес. Да и сейчас только второй тур!

Так что те, кто пишет гадости, – закройте свои вонючие рты, тогда будете выглядеть гораздо симпатичнее», – сказал Радимов.