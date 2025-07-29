Булыкин – о трансфере Жедсона в «Спартак»: «Меня терзают смутные сомнения»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о потенциально рекордном трансфере для «Спартака». Красно-белые намерены купить у «Бешикташа» полузащитника Жедсона Фернандеша за 20 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусами.
«Сейчас платить за футболистов такие деньги в условиях международной обстановки, отсутствия еврокубков – неправильная стратегия. В Лиге чемпионов хоть можно как-то отбить такую сумму за трансфер.
Если Жедсон будет забивать-отдавать, и «Спартак» станет чемпионом, то я скажу: «Молодцы! Грамотно разобрались». Но меня терзают смутные сомнения. 80 процентов трансферов «Спартака» себя не оправдали.
Угальде, Ливай Гарсия – яркие примеры последних трансферов. Прошлой осенью Угальде забивал, потом весной пропал, сейчас пока не видим результативности. Из-за того, что он плохо прошлой весной играл, «Спартак» даже в тройке не оказался», – сказал Булыкин.
- По данным журналиста Ивана Карпова, контракт Жедсона Фернандеша с красно-белыми будет рассчитан на 4 года, его зарплата составит 2,5 миллиона евро плюс до 2 миллионов бонусами.
- 26-летний Жедсон Фернандеш в прошлом сезоне провел за «Бешикташ» 49 матчей, забил 12 голов, отдал 3 передачи. Также он сыграл за стамбульцев в 1 игре в текущем сезоне.
- По данным Transfermarkt, рекордным трансфером «Спартака» является покупка нападающего Ливая Гарсии у АЕКа за 18,7 миллиона евро 7 февраля этого года.