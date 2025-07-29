Булыкин – о трансфере Жедсона в «Спартак»: «Меня терзают смутные сомнения»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о потенциально рекордном трансфере для «Спартака». Красно-белые намерены купить у «Бешикташа» полузащитника Жедсона Фернандеша за 20 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусами.

«Сейчас платить за футболистов такие деньги в условиях международной обстановки, отсутствия еврокубков – неправильная стратегия. В Лиге чемпионов хоть можно как-то отбить такую сумму за трансфер.

Если Жедсон будет забивать-отдавать, и «Спартак» станет чемпионом, то я скажу: «Молодцы! Грамотно разобрались». Но меня терзают смутные сомнения. 80 процентов трансферов «Спартака» себя не оправдали.

Угальде, Ливай Гарсия – яркие примеры последних трансферов. Прошлой осенью Угальде забивал, потом весной пропал, сейчас пока не видим результативности. Из-за того, что он плохо прошлой весной играл, «Спартак» даже в тройке не оказался», – сказал Булыкин.