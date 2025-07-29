Радимов – о «Спартаке»: «Голова уже начала пожирать свой хвост, даже при Зареме такого не было»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов высказался о состоянии «Спартака».

«В следующем туре «Спартак» поедет к «Акрону». Так им там набьют еще. «Спартак» делает все, чтобы утопить все то, что было – великолепную команду, в которой играли потрясающие игроки, которых любила страна – и делает это с успехом.

Он как игра «змейка» на телефоне – голова начала уже пожирать свой хвост. Все то, что делалось хорошо, сейчас все делается в обратном направлении. Я уже грешным делом даже нашел какое-то интервью Заремы. А она говорит – за три года 0:3 – это то, к чему вы пришли. Прости, господи, даже при Зареме такого не было», – сказал Радимов.