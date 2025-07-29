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  • Радимов – о «Спартаке»: «Голова уже начала пожирать свой хвост, даже при Зареме такого не было»

Радимов – о «Спартаке»: «Голова уже начала пожирать свой хвост, даже при Зареме такого не было»

Сегодня, 12:30
8

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов высказался о состоянии «Спартака».

«В следующем туре «Спартак» поедет к «Акрону». Так им там набьют еще. «Спартак» делает все, чтобы утопить все то, что было – великолепную команду, в которой играли потрясающие игроки, которых любила страна – и делает это с успехом.

Он как игра «змейка» на телефоне – голова начала уже пожирать свой хвост. Все то, что делалось хорошо, сейчас все делается в обратном направлении. Я уже грешным делом даже нашел какое-то интервью Заремы. А она говорит – за три года 0:3 – это то, к чему вы пришли. Прости, господи, даже при Зареме такого не было», – сказал Радимов.

  • Во 2-м туре «Спартак» проиграл «Балтике» дома со счетом 0:3. Сейчас красно-белые занимают 10-е место в РПЛ.
  • В 3-м туре «Спартак» сыграет в гостях с «Акроном» 3 августа. Начало матча в 13:30 мск.
  • Зарема Салихова – жена бывшего председателя совета директоров и экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Акрон Радимов Владислав Салихова Зарема
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Комментарии (9)
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1753781922
Когда Зарема возглавляла "Спартак"(наверное), Радимов возглавлял "Зенит"(наверное). "...ты цыган, и я -цыган, оба мы цыгане...".
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Мордаванин
1753782340
при зареме была голова а сейчас только хвосты
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АК 68
1753783073
Распереживался, суёт свой нос куда то не туда, советник по развитию молодежного футбола Зенита, займись своим хозяйством.
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Прокс
1753783926
Пожирают свиной хвост,да уж такая гадость этот недоклуб!!!
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subbotaspartak
1753784630
Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола.... Ну и как, развили?
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anatolich72
1753785317
Радимов пи---л, всё в чужую тарелку лезет, где питерская молодёжь? Сделали из команды латинос, многие уже и город Рио-питер называют.
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Volnodum
1753785727
Я вообще не пойму, а кому интересно его мнение? Я вот как болельщики ЦСКА вообще не парюсь. Спартак сам разберётся во всех своих проблемах и будет всё равно в пятерке. А это при нынешней ситуации нормально. Если у них есть деньги , пусть тратят куда хотят.
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NewLife
1753786118
Поменьше играй на телефоне и не лезь к Спартаку.
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nik55
1753787960
чучело а тебе какое дело----обсуждай своих бо-жей
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