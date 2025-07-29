В «Атлетико Минейро» высказались об интересе «Спартака» к защитнику сборной Бразилии

Пресс-служба «Атлетико Минейро» отреагировала на информацию об интересе «Спартака» к левому защитнику Гильерме Аране.
«Нам ничего об этом не известно», – сообщили в пресс-службе.
Сообщалось, что «Спартак» готовит предложение по трансферу Араны, который может обойтись клубу в 8 миллионов евро.
- 28-летний Арана в этом году провел за «Атлетико Минейро» 20 матчей.
- Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 10 миллионов евро.
- На его счету 13 матчей за сборную Бразилии, в том числе 2 в этом году.
- Срок контракта Араны с нынешним клубом рассчитан до 31 декабря 2027 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»