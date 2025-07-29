В «Атлетико Минейро» высказались об интересе «Спартака» к защитнику сборной Бразилии

Пресс-служба «Атлетико Минейро» отреагировала на информацию об интересе «Спартака» к левому защитнику Гильерме Аране.

«Нам ничего об этом не известно», – сообщили в пресс-службе.

Сообщалось, что «Спартак» готовит предложение по трансферу Араны, который может обойтись клубу в 8 миллионов евро.