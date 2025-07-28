Раскрыта дата возможного увольнения Кононова из «Торпедо»

Стало известно, когда Олег Кононов может покинуть пост главного тренера «Торпедо».
Отставка возможна 29 июля. На вторник запланировано собрание с участием акционеров клуба. Вопрос будущего 59-летнего специалиста есть в повестке дня.
Также будут обсуждаться трансферы, но решения по ним должны быть согласованы с тренером.
- Кононов в «Торпедо» с января 2024 года.
- Он вывел команду в РПЛ, но ее понизили в классе за попытку подкупа судей.
- В двух первых турах Лиги PARI торпедовцы уступили «Челябинску» (2:3) и сыграли вничью с «Нефтехимиком» (0:0).
Источник: Metaratings