Раскрыта дата возможного увольнения Кононова из «Торпедо»

Стало известно, когда Олег Кононов может покинуть пост главного тренера «Торпедо».

Отставка возможна 29 июля. На вторник запланировано собрание с участием акционеров клуба. Вопрос будущего 59-летнего специалиста есть в повестке дня.

Также будут обсуждаться трансферы, но решения по ним должны быть согласованы с тренером.