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Раскрыта дата возможного увольнения Кононова из «Торпедо»

Сегодня, 20:24
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Стало известно, когда Олег Кононов может покинуть пост главного тренера «Торпедо».

Отставка возможна 29 июля. На вторник запланировано собрание с участием акционеров клуба. Вопрос будущего 59-летнего специалиста есть в повестке дня.

Также будут обсуждаться трансферы, но решения по ним должны быть согласованы с тренером.

  • Кононов в «Торпедо» с января 2024 года.
  • Он вывел команду в РПЛ, но ее понизили в классе за попытку подкупа судей.
  • В двух первых турах Лиги PARI торпедовцы уступили «Челябинску» (2:3) и сыграли вничью с «Нефтехимиком» (0:0).

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Источник: Metaratings
Россия. PARI Первая лига Торпедо Кононов Олег
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