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Орлов оценил игру Глушенкова: «Где конкретика?»

Сегодня, 15:30
6

Геннадий Орлов согласился с критикой атакующего полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова за матч с «Рубином» (2:2).

«Глушенкова заменили в перерыве. Максиму дали 10-й номер, так? Рассчитывают на него. Этот номер обязывает к определенным действиям на поле. К голам и передачам.

Но где конкретика от Глушенкова? Пока мы ее не видим. Сейчас его нельзя назвать лидером команды. С правого фланга атак было не так много», – заявил Орлов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Глушенков Максим Орлов Геннадий
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Комментарии (6)
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Kollljan
1753705915
Уже видно, что Глушенков это "мыльный пузырь". Кстати, и Жерсон тоже.
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1753706358
Глушенков на гумозе какой то играет,то ли обижен чем то,то ли уйти хочет и не отпускают.Толку от него и правда мало,но думаю есть смысл разобраться в ситуации,в чем причина,чтобы он снова начал нормально играть
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Интерес
1753706364
ТОлько Геннадий Сергеевич Орлов не знает до сих пор,что "Зенит"-доказанное практикой Кладбище №1 российских футбольных талантов. Но этого хоть немного на поле подпускают,а Соболя только в разминочную зону.А как год назад всё хорошо начиналось:4 матча,12 очков ,16\0... Правда,потом крякнулись...
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ПалкоВводецъ007
1753707332
Как он сломал руку, так после этого не заиграл. Пора делать выводы и продавать его. Гыгыгы
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NewLife
1753707507
Я удивлен, что болваны в руководстве бездомных не понимают, что Глушенков эффективен только на острие атаки, обладая хорошим ударом и быстрым рывком. Уговорившие его на 10 ый номер - дураки. Вот так ЗПРФ гробит российских футболистов.
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