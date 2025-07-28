Орлов оценил игру Глушенкова: «Где конкретика?»

Геннадий Орлов согласился с критикой атакующего полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова за матч с «Рубином» (2:2).

Игрока заменили в перерыве.

После матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак персонально раскритиковал Глушенкова.

«Глушенкова заменили в перерыве. Максиму дали 10-й номер, так? Рассчитывают на него. Этот номер обязывает к определенным действиям на поле. К голам и передачам.

Но где конкретика от Глушенкова? Пока мы ее не видим. Сейчас его нельзя назвать лидером команды. С правого фланга атак было не так много», – заявил Орлов.