Раскрыта зарплата Жедсона в «Спартаке»

Стало известно, сколько будет зарабатывать Жедсон Фернандеш в случае перехода из «Бешикташа» в «Спартак».
Сообщалось, что оклад португальского полузащитника составит 3,5 миллиона евро в год, однако фиксированная часть зарплаты все-таки будет меньше.
Спартаковцы согласились платить игроку 2,5+2 млн евро в год. Срок контракта – четыре года.
- 26-летний Фернандеш в «Бешикташе» с 2022 года.
- Его статистика: 130 матчей, 18 голов, 16 ассистов.
- За хавбека также боролись «Зенит» и «Динамо».
- «Спартак» заплатит за него 20+5 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова