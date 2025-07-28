Раскрыта зарплата Жедсона в «Спартаке»

Стало известно, сколько будет зарабатывать Жедсон Фернандеш в случае перехода из «Бешикташа» в «Спартак».

Сообщалось, что оклад португальского полузащитника составит 3,5 миллиона евро в год, однако фиксированная часть зарплаты все-таки будет меньше.

Спартаковцы согласились платить игроку 2,5+2 млн евро в год. Срок контракта – четыре года.