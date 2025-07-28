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Раскрыта зарплата Жедсона в «Спартаке»

Сегодня, 14:14
7

Стало известно, сколько будет зарабатывать Жедсон Фернандеш в случае перехода из «Бешикташа» в «Спартак».

Сообщалось, что оклад португальского полузащитника составит 3,5 миллиона евро в год, однако фиксированная часть зарплаты все-таки будет меньше.

Спартаковцы согласились платить игроку 2,5+2 млн евро в год. Срок контракта – четыре года.

  • 26-летний Фернандеш в «Бешикташе» с 2022 года.
  • Его статистика: 130 матчей, 18 голов, 16 ассистов.
  • За хавбека также боролись «Зенит» и «Динамо».
  • «Спартак» заплатит за него 20+5 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Бешикташ Спартак Фернандеш Жедсон
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Комментарии (9)
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oyabun
1753702019
Снова эти инсайдеры вперед паровоза бегут. Никого еще никуда не взяли, а уже ЗП обсуждается. )
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CSKA winner
1753702178
Красиво жить не запретишь .
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Иван Петров 1986
1753704576
Что-то много обезьянки стали в россии получать. Ни на что денег нет, а на этих чумазых пожалте.
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ПалкоВводецъ007
1753706021
Любят хряки выбрасывать деньги на ветер. Не своё, не жалко. Народ на заправках за день отобьёт этот трансфер. Стыдно за мазутный проект. Гыгыгы
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andr45
1753706902
Не так уэ и много, по современным меркам) У Жерсона, например, оклад 9 млн.евро, у Эменике - 7 млн.евро. Кроме того, «С сезона2024-2025 в случае выигрыша у «Локо», «Динамо», ЦСКА и «Краснодара» в рамках Премьер-лиги полагается бонус в размере 5 миллионов рублей. ЗА ПОБЕДУ НАД «СПАРТАКОМ»ПОЛАГАЕТСЯ ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ» председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина. 14.05.2024 ГУРЦКАЯ «Питерцы платят Глушенкову по 1 млн рублей (точнее, 10 000 евро) з а каждое (!) результативное действие — гол или голевой пас.» ГУРЦКАЯ
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Cleaner
1753708617
Мало! За такую игру классную Жедсону нужно платить 5,5+3 млн евро в год! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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