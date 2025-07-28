Потенциальный новичок «Спартака» может стать самым высокооплачиваемым игроком команды

«Спартак» предлагает полузащитнику «Бешикташа» Жедсону Фернандешу контракт с зарплатой около 3,5 миллиона евро в год. Если португалец заключит соглашение с москвичами, то станет самым высокооплачиваемым игроком клуба.
По данным журналиста Ягиза Сабунчоглу, сумма трансфера хавбека составит 20 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в виде бонусов.
- 26-летний Жедсон Фернандеш в прошлом сезоне провел за «Бешикташ» 49 матчей, забил 12 голов, отдал 3 передачи. Также он сыграл за стамбульцев в 1 игре в текущем сезоне.
- Контракт португальца с турецким клубом рассчитан до лета 2027 года.
Источник: «Чемпионат»