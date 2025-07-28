Защитник сборной Туниса хочет получить российское гражданство

Игрок «Ахмата» Надер Гандри заявил о готовности стать гражданином Российской Федерации.

– Как вам жить в России? Что друзья во Франции говорили вам, спрашивали о нашей стране?

– Меня спрашивали, не идут ли боевые действия в России. Я говорил, что нет, всe хорошо.

Я люблю Россию и Чечню. Мне нравится играть здесь в футбол, посмотрим, как все сложится в будущем.

– Получить российский паспорт хотели бы?

– Почему нет? Я готов. Если мне предложат его получить, я соглашусь.

У меня есть гражданство Франции и Туниса, было бы хорошо получить и российское.