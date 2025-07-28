Защитник сборной Туниса хочет получить российское гражданство

Игрок «Ахмата» Надер Гандри заявил о готовности стать гражданином Российской Федерации.
– Как вам жить в России? Что друзья во Франции говорили вам, спрашивали о нашей стране?
– Меня спрашивали, не идут ли боевые действия в России. Я говорил, что нет, всe хорошо.
Я люблю Россию и Чечню. Мне нравится играть здесь в футбол, посмотрим, как все сложится в будущем.
– Получить российский паспорт хотели бы?
– Почему нет? Я готов. Если мне предложат его получить, я соглашусь.
У меня есть гражданство Франции и Туниса, было бы хорошо получить и российское.
- 30-летний Гандри в «Ахмате» с февраля 2024 года.
- Он родился во Франции, но на уровне сборных выступает за Тунис (19 матчей).
Источник: Metaratings