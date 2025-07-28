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Защитник сборной Туниса хочет получить российское гражданство

Сегодня, 13:59
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Игрок «Ахмата» Надер Гандри заявил о готовности стать гражданином Российской Федерации.

– Как вам жить в России? Что друзья во Франции говорили вам, спрашивали о нашей стране?

– Меня спрашивали, не идут ли боевые действия в России. Я говорил, что нет, всe хорошо.

Я люблю Россию и Чечню. Мне нравится играть здесь в футбол, посмотрим, как все сложится в будущем.

– Получить российский паспорт хотели бы?

– Почему нет? Я готов. Если мне предложат его получить, я соглашусь.

У меня есть гражданство Франции и Туниса, было бы хорошо получить и российское.

  • 30-летний Гандри в «Ахмате» с февраля 2024 года.
  • Он родился во Франции, но на уровне сборных выступает за Тунис (19 матчей).

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Ахмат Тунис Россия Гандри Надер
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1753701643
Ещё Арктики и Антарктики.Но в последнем случае императорские пингвины возражают.
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