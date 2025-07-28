«Динамо» объявило о трансфере Зайнутдинова

«Динамо» согласовало покупку у «Бешикташа» защитника Бахтиeра Зайнутдинова. Игрок сборной Казахстана подписал контракт с бело-голубыми до лета 2029 года с опцией продления ещe на один сезон.
За «Динамо» Зайнутдинов будет выступать под номером 19.
По данным журналиста Ивана Карпова, сумма трансфера игрока в «Динамо» должна была составить 2,5 миллиона евро без учета бонусов.
- 27-летний Зайнутдинов в прошлом сезоне провел за «Бешикташ» 12 матчей, сделал 1 голевую передачу.
- Ранее левый защтник играл в РПЛ за «Ростов» и ЦСКА.
Источник: официальный сайт «Динамо»