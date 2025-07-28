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  • Семак ответил на вопрос, развивает ли он латиноамериканский футбол вместо питерского

Семак ответил на вопрос, развивает ли он латиноамериканский футбол вместо питерского

Сегодня, 11:21
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о конкуренции российских и иностранных футболистов.

– Сергей Богданович, вы начали играть, когда практически не было легионеров. И каждый перспективный молодой футболист получал игровое время и шансы на то, чтобы выйти в большой футбол.

Сейчас при наличии такого количества легионеров и бюджета клубов, вы практически, можно сказать, развиваете латиноамериканский футбол, а не питерский и российский футбол. Что можете сказать по этому поводу?

Мы развиваем футбол российский. Тут важен уровень конкуренции для меня, как для тренера. Очень важно, чтобы играли сильнейшие, уровень конкуренции был большой.

Вы прекрасно помните те годы, в которые ЦСКА побеждал, и «Зенит» побеждал в еврокубках, и сборная хорошо выступала, никакого лимита не было. Это не мешало российским игрокам и уезжать в Европу и быть на ведущих ролях в своих клубах.

Вспомните, в «Зените» какая была плеяда российских игроков, в ЦСКА плеяда российских игроков, которые были лидерами команды. Поэтому здесь вопрос исключительно конкуренции. А если иностранные игроки или те, которые приезжают, сильнее наших, то это вопрос здоровой конкуренции. Будут сильнее наши – будут наши играть.

Это профессиональный футбол, здесь нужно понять те правила, по которым все будут играть и двигаться дальше. А этим и интересен футбол – значит, должны быть сильные игроки для того, чтобы клубы были сильные. Все же просто.

– Но у многих нет шансов…

– Подождите, но играют же, Батраков, Тюкавин играет, им никто не мешает, и они в любом клубе будут играть, потому что они сильнее тех, которые есть. Вы ищите не там, на мой взгляд, где нужно, это абсолютно неправильно. Во многих странах нет абсолютно никакого лимита, это не мешает клубам играть и двигаться дальше. И во многих самых сильных чемпионатах тоже совсем другой лимит.

  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • В РПЛ лимит существует с 2005 года.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
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Комментарии (6)
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subbotaspartak
1753691105
Нет шансов у пацанов. Все начинаю по разному в разном возрасте, но надо играть.
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Чермындыр
1753691859
Надоели уже со своим лимитом. Семак в этом вопросе прав на все 100%. Лимит зло. Он порождает лишь завышенное эго у среднего рода паспортистов и невероятные контракты для посредственных игроков. Надо развивать детские школы, обучать тренеров в них, улучшать инфраструктуру. А не носиться с лимитом. Если вы хотите качественный отечественный продукт, вы должны создать для него условия и вкладываться в него до тех пор, пока он не встанет на поток. Это всего касается. Можно, например запретить ввозить иномарки, и придется тогда людям пересаживаться на отечественное амно, но амном оно быть не перестанет, потому что на нашем родном автовазе думают не о качестве продукта, а о том, как побольше денег в карман положить.
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Номэд
1753692314
Во втором тайме болельщики «Рубина» начали скандировать: «Зенит» – позор российского футбола». «Рассмотрим скандирование болельщиками казанского клуба оскорбительных выражений в адрес команды из Санкт‑Петербурга», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. Все клубы оскорбляют друг друга на матчах, но гаСпромовский кдк наказывает всех только за кричалку против бом.жарни, где даже нет мата. Зенит ПОЗОР российского футбола.
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bset
1753696608
Нужно вводить потолок. Отсутствие потолка для 1-2 игроков команды, чтобы была возможность по-настоящему хорошего легионера привезти. Нужно перестать финансировать команды из бюджета. Бюджетные деньги лучше использовать для строительства футбольных школ. Важен принцип - бюджетные деньги идут ТОЛЬКО на спорт. Современный футбол - это не спорт, а шоу и бизнес - туда деньги тратить бюджетные не нужно.
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acor94
1753698323
В других странах конечно другой лимит. В Англию не пускают папуасов, если они отыграли менее 50% матчей за сборную из топ 50 рейтинга. Если сборная в рейтинге ниже, то и процент сыгранных игр должен быть выше. Там берут топов даже из Гондураса, а у нас третий сорт из Сомали.
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Павелий
1753698705
ЗПРФ! Долой Зенит из Сан-Паулосбурга!
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