Рахимов: «Не вижу смысла платить по 8-10 миллионов за российских игроков»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, почему предпочитает привлекать в состав игроков молодежной команды, нежели покупать российских футболистов.

– Сейчас какая селекция ведется?

– Она по всем направлениям ведется, но мы должны понимать, что если мы говорим о российских футболистах первой-второй «линии», то для нас они становятся очень дорогими. И к нам первым они не идут, они идут в первую пятерку. Значит, нам нужно брать тех, которые пониже уровнем. А это значит, что и у нас будет такой оставаться.

Поэтому лучше я привлеку кого-то из молодежной команды, может, кто-то выстрелит. Не вижу смысла платить по 8-10 миллионов за российских игроков.