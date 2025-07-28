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  • Рахимов: «Не вижу смысла платить по 8-10 миллионов за российских игроков»

Рахимов: «Не вижу смысла платить по 8-10 миллионов за российских игроков»

Сегодня, 10:30
1

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, почему предпочитает привлекать в состав игроков молодежной команды, нежели покупать российских футболистов.

– Сейчас какая селекция ведется?

– Она по всем направлениям ведется, но мы должны понимать, что если мы говорим о российских футболистах первой-второй «линии», то для нас они становятся очень дорогими. И к нам первым они не идут, они идут в первую пятерку. Значит, нам нужно брать тех, которые пониже уровнем. А это значит, что и у нас будет такой оставаться.

Поэтому лучше я привлеку кого-то из молодежной команды, может, кто-то выстрелит. Не вижу смысла платить по 8-10 миллионов за российских игроков.

  • «Рубин» занимает 4-е место в РПЛ после двух туров с 4 очками.
  • 60-летний Рахимов возглавляет казанцев с апреля 2023 года.

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Источник: официальный сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Рахимов Рашид
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Комментарии (1)
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FFR
1753689244
Рашид Рахимов разумный человек. И кроме того, на сегодняшний день не один российский футболист не стоит 8-10 млн. евро. Ценники явно завышенные из-за паспорта.
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