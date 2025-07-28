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  • Дзюба: «Остаюсь тем юнцом, который начинал в «Спартаке», во мне все спартаковское»

Дзюба: «Остаюсь тем юнцом, который начинал в «Спартаке», во мне все спартаковское»

28 июля 2025, 00:15
6

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал о самоощущении.

«Мы много общаемся с ребятами, в Counter-Strike играем, поэтому я пацанам эту страсть стараюсь привить. Я с детства с футболом, сколько себя помню. Это и сейчас моя жизнь. С появлением детей, конечно, это ушло на второй план, но я остаюсь тем юнцом, который начинал в «Спартаке».

И все, что вложили в меня – это спартаковское. Гол, пас, передача, этому я очень благодарен. Как закончу играть – буду вспоминать», – сказал Артем.

  • Дзюба – воспитанник «Спартака».
  • У него за москвичей 166 матчей, 38 голов, 23 ассиста.
  • У 36-летнего Артема контракт с «Акроном» до конца сезона.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Акрон Спартак Дзюба Артем
Комментарии (6)
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Plyash
1753653618
"Буду вспоминать , как меня тренеришка обучал , как я КБ предал , как меня из ЗПРФ прогнали , как меня Карпин допустил рекордсменом сборной стать ." Иди-ка ты в ЗПРФ , туда тебя Медведев звал . А от Спартака у тебя только ностальгия осталась , по старости , не более ...
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sochi-2013
1753679114
Маловато дзюбофобов. Всего два и совсем тупые. Над ними даже постебаться неинтересно.
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FWSPM
1753684136
такими темпами прощения через пару лет начнет просить
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Бригадный
1753693215
В новейшие время если заценить, то ... Все успехи "Зенита" связаны с Дзюбой. А все успехи "Спартака" связаны с Промесом. Забавно, что и "Зенит" предал Дзюбу, равно как и "Спартак" предал Промеса. Два клуба, два позора российского футбола. Названия разные, но суть одна.
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sochi-2013
1753694216
Кто-то еще общается с Дуршлаг 62? Передайте, что его кукареканье похоже на скулеж.
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