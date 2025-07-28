Дзюба: «Остаюсь тем юнцом, который начинал в «Спартаке», во мне все спартаковское»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал о самоощущении.

«Мы много общаемся с ребятами, в Counter-Strike играем, поэтому я пацанам эту страсть стараюсь привить. Я с детства с футболом, сколько себя помню. Это и сейчас моя жизнь. С появлением детей, конечно, это ушло на второй план, но я остаюсь тем юнцом, который начинал в «Спартаке».

И все, что вложили в меня – это спартаковское. Гол, пас, передача, этому я очень благодарен. Как закончу играть – буду вспоминать», – сказал Артем.