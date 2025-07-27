Селюк посоветовал «Спартаку» уволить Станковича

Агент Дмитрий Селюк считает, что нервное состояние главного тренера «Спартака» Деяна Станковича сказывается на игре команды.

«Для «Спартака» лучше расстаться со Станковичем. Он год отработал более-менее нормально, но мы видели, что в конце сезона уже началось напряжение. Каждый раз скандалы с судьями, всe время какие-то взаимно напряжeнные отношения – и это перешло в новый сезон.

Мы видим по первым двум матчам, что «Спартак» колбасит. Станкович прыгает, футболисты все, хочешь не хочешь, в нервозе. Всe это ведь передаeтся игрокам. Игроки начинают заводиться на судью, судья выдаeт им карточки – и в конечном итоге играют девять человек.

Ещe несколько месяцев назад я говорил: безусловно, надо со Станковичем расставаться. Взять Артигу, например. Вы хоть раз видели, чтобы Артига бегал или орал на всех? Артига даже не нервничал и слова не сказал, когда семь месяцев [в «Химках»]. Все молчали и играли без денег, никто не нервничал. Может, [Станкович] специально провоцирует, чтобы с ним расстались.

Не думаю, что такое нервное состояние положительно скажется на игре «Спартака», который 100% не сможет бороться за титул. А у «Спартака» задача, я так понимаю, каждый сезон – это борьба за золото. «Спартак» – не та команда, которая может попасть в пятeрку или ещe куда-то, им нужно чемпионство.

Одно дело – быть тренером в «Црвене Звезде»: любой, кто приходит туда, становится чемпионом. В «Ференцвароше» – то же самое.

Станкович же здесь побыл, сделал трансферы – и, в принципе, может идти. Тем более, я смотрю, «Спартак» всe время хочет кого-то из «Торино», причeм за большие деньги – а это тоже о многом говорит. Летом не дали сделать трансферы – возможно, это кого-то бесит, потому что не заработать.

Не удивлюсь, если вот эти нервные всплески закончатся отставкой. Не думаю, что это будет сейчас – может быть, к зиме. Хотя – как играть будут. «Спартак» – хорошая команда и всe равно будет находиться в пятeрке», – сказал Селюк.