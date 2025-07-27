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Селюк посоветовал «Спартаку» уволить Станковича

Вчера, 21:41
9

Агент Дмитрий Селюк считает, что нервное состояние главного тренера «Спартака» Деяна Станковича сказывается на игре команды.

«Для «Спартака» лучше расстаться со Станковичем. Он год отработал более-менее нормально, но мы видели, что в конце сезона уже началось напряжение. Каждый раз скандалы с судьями, всe время какие-то взаимно напряжeнные отношения – и это перешло в новый сезон.

Мы видим по первым двум матчам, что «Спартак» колбасит. Станкович прыгает, футболисты все, хочешь не хочешь, в нервозе. Всe это ведь передаeтся игрокам. Игроки начинают заводиться на судью, судья выдаeт им карточки – и в конечном итоге играют девять человек.

Ещe несколько месяцев назад я говорил: безусловно, надо со Станковичем расставаться. Взять Артигу, например. Вы хоть раз видели, чтобы Артига бегал или орал на всех? Артига даже не нервничал и слова не сказал, когда семь месяцев [в «Химках»]. Все молчали и играли без денег, никто не нервничал. Может, [Станкович] специально провоцирует, чтобы с ним расстались.

Не думаю, что такое нервное состояние положительно скажется на игре «Спартака», который 100% не сможет бороться за титул. А у «Спартака» задача, я так понимаю, каждый сезон – это борьба за золото. «Спартак» – не та команда, которая может попасть в пятeрку или ещe куда-то, им нужно чемпионство.

Одно дело – быть тренером в «Црвене Звезде»: любой, кто приходит туда, становится чемпионом. В «Ференцвароше» – то же самое.

Станкович же здесь побыл, сделал трансферы – и, в принципе, может идти. Тем более, я смотрю, «Спартак» всe время хочет кого-то из «Торино», причeм за большие деньги – а это тоже о многом говорит. Летом не дали сделать трансферы – возможно, это кого-то бесит, потому что не заработать.

Не удивлюсь, если вот эти нервные всплески закончатся отставкой. Не думаю, что это будет сейчас – может быть, к зиме. Хотя – как играть будут. «Спартак» – хорошая команда и всe равно будет находиться в пятeрке», – сказал Селюк.

  • «Спартак» в прошлом сезоне под руководством Деяна Станковича занял 4-е место в РПЛ.
  • Сербский специалист продлил контракт с клубом до лета 2027 года.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Селюк Дмитрий
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Комментарии (9)
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Pourquoi pas
1753642373
Не-не-не!!! Пусть до пердива доработает! )))
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momwig_
1753642506
Агент Дмитрий Селюк. Кого агент? Чего агент?
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Сергей-Горовой-google
1753645542
с каких это пор какой-то,типа,агент,суёт свой нос куда-нипопадя и вдобавок стал вершителем судеб Спартака? что это за "авторитет" такой?
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Spartak17
1753645851
Фамилия сюплюк? Такое чмо!
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Persona_non_Grata
1753645938
Поучи жену щи варить !!!)...
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FCSpartakM
1753646157
тем временем сыграно всего два тура, а выводы, как после пяти. Самое смешное, что все даже не учитывают, что Спартак весь матч был в 10-9м человек.
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Константин-Шапкин-google
1753646630
На юк слова матерные заканчиваются. У меня например тоже нервозность когда я вижу такое судейство из года в год против Спартака. Видно что судейская бригада организованно работает против Станковича. У него не получается улыбаться при судейских провокациях. Следующий матч не будет исключением. Наблюдаем!
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vvv123
1753648872
Согласен, Станкович даже хуже Семака. 0-3 команде из пердива, это оригинально!
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