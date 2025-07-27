«Спартак» поздравил Максименко с 200-м матчем за клуб

«Спартак» написал поздравление своему голкиперу Александру Максименко, для которого домашний матч 2-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:3) стал 200-м за клуб.

«Александр Максименко провел 200 матчей за «Спартак» 🔴

Воспитанник нашей Академии и лишь пятый вратарь в истории «Спартака» с таким достижением 👏

Саша догнал Станислава Черчесова по числу игр за красно-белых 🤝

Поздравляем и желаем продолжать успешно защищать ворота родного клуба! ❤️🤍» – говорится в сообщении.