«Спартак» поздравил Максименко с 200-м матчем за клуб

«Спартак» написал поздравление своему голкиперу Александру Максименко, для которого домашний матч 2-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:3) стал 200-м за клуб.
«Александр Максименко провел 200 матчей за «Спартак» 🔴
Воспитанник нашей Академии и лишь пятый вратарь в истории «Спартака» с таким достижением 👏
Саша догнал Станислава Черчесова по числу игр за красно-белых 🤝
Поздравляем и желаем продолжать успешно защищать ворота родного клуба! ❤️🤍» – говорится в сообщении.
- 27-летний Максименко дебютировал в основном составе «Спартака» в сезоне-2017/18.
- Он провел 3 матча за сборную России.
Источник: телеграм-канал ФК «Спартак-Москва»