Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Булыкин – о Станковиче: «В «Спартаке» можно получить много психологических проблем»

Булыкин – о Станковиче: «В «Спартаке» можно получить много психологических проблем»

Вчера, 20:37
5

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что работа главным тренером «Спартака» может повлиять на психологическое состояние Деяна Станковича. Во 2-м туре РПЛ красно-белые дома проиграли «Балтике» со счетом 0:3.

– Хорошо, что Станкович не сказал «Я устал, я ухожу». Все-таки с ним недавно переподписали контракт, и бросить команду в такое время было бы некрасиво.

В матче с «Балтикой» можно все объяснить логически и по-футбольному: удаление на 10-й минуте и чисто физически добавляет много проблем, и психологически. «Спартаку» не удалось совладать с этим напряжением, особенно против команды, которая хорошо готова физически. Следующие игры «Спартака» покажут, насколько они сильны, насколько хотят замахнуться на чемпионство.

– Не опасаетесь за здоровье Станковича?

– Он вспыльчивый. В «Спартаке», конечно, можно получить много психологических проблем, но Станкович играл на высоком уровне, знает, что это такое. Если он не будет злоупотреблять алкоголем или чем-то еще, может долго проработать, потому что это специалист высокого уровня, но в нашем специфическом чемпионате получается пока не все.

  • Станкович возглавил «Спартак» летом прошлого года.
  • В мае он продлил контракт с клубом до лета 2027 года.

Еще по теме:
«Спартак» после двух туров РПЛ идет на 10-м месте
Селюк посоветовал «Спартаку» уволить Станковича 9
«Спартак» поздравил Максименко с 200-м матчем за клуб 7
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Булыкин Дмитрий Станкович Деян
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andr45
1753638396
Кто про что, а Булыкин все о пьянке) Старая любовь не ржавеет)
Ответить
Burtaze
1753639900
Ну, да.. если травку не будет курить, кокс нюшить не станет и прочих непотребств
Ответить
Cleaner
1753640617
В Спартак приходят УЖЕ с ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОБЛЕМАМИ! В нормальном состоянии никто в эту команду не пойдет...)))
Ответить
Pourquoi pas
1753642044
Да нехай бухает хлопец! ))) В нашем специфическом чемпионате самое ТО! )))
Ответить
balam
1753644164
варежки сними...а шапку одень
Ответить
Главные новости
Дочь Семака вступилась за тренера на фоне призывов к отставке
Вчера, 23:48
3
Семак раскритиковал игрока «Зенита»: «Очень много брака»
Вчера, 23:32
8
Рахимов прокомментировал спасенный матч с «Зенитом»
Вчера, 22:59
2
Андрей Мостовой – после матча с «Рубином»: «Настроение в «Зените» печальное, все головы вниз опустили»
Вчера, 22:47
6
Реакция болельщиков «Зенита» на 2:2 с «Рубином»
Вчера, 22:35
4
Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Рубином»
Вчера, 22:26
6
Только одна команда РПЛ идет без потерь после двух туров
Вчера, 22:20
4
Реакция Генича на 2:2 «Зенита» против «Рубина»
Вчера, 22:03
РПЛ. «Зенит» вел 2:0 против «Рубина», но потерял очки (2:2)
Вчера, 22:00
111
Экс-судья Лапочкин оценил назначение пенальти в ворота «Рубина»
Вчера, 21:48
4
Все новости
Все новости
«Спартак» после двух туров РПЛ идет на 10-м месте
00:00
Черчесов прокомментировал 2:2 «Зенита» против «Рубина»
Вчера, 23:23
Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Рубином»
Вчера, 22:26
6
Только одна команда РПЛ идет без потерь после двух туров
Вчера, 22:20
4
Реакция Генича на 2:2 «Зенита» против «Рубина»
Вчера, 22:03
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:00
РПЛ. «Зенит» вел 2:0 против «Рубина», но потерял очки (2:2)
Вчера, 22:00
111
ЦСКА рассмотрит вариант с покупкой вингера «Фламенго»
Вчера, 21:58
Экс-судья Лапочкин оценил назначение пенальти в ворота «Рубина»
Вчера, 21:48
4
Селюк посоветовал «Спартаку» уволить Станковича
Вчера, 21:41
9
Аршавин высказался о пенальти в ворота «Рубина»
Вчера, 21:33
5
Червиченко о матче «Динамо» – «Ростов»: «Кукуян беззастенчиво свистел в одну сторону»
Вчера, 21:23
2
ЦСКА заинтересовался вингером из Колумбии
Вчера, 21:16
1
Фото«Спартак» поздравил Максименко с 200-м матчем за клуб
Вчера, 21:00
7
Экс-судья Федотов высказался о назначении пенальти в ворота «Рубина» в матче с «Зенитом»
Вчера, 20:49
12
Булыкин – о Станковиче: «В «Спартаке» можно получить много психологических проблем»
Вчера, 20:37
5
Клуб Ла Лиги заинтересовался нападающим «Зенита»
Вчера, 20:14
1
Тренер «Ахмата» объяснил поражение от ЦСКА
Вчера, 19:58
4
В «Локомотиве» прокомментировали отказ Пиняева от перехода в ЦСКА
Вчера, 19:48
4
РПЛ. «Оренбург» дома сыграл вничью с махачкалинским «Динамо»
Вчера, 19:29
2
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Динамо» Махачкала голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
1
В ЦСКА подтвердили уход Файзуллаева и Мухина
Вчера, 19:26
2
Титов сказал, что его напугало в ментальности игроков «Спартака»
Вчера, 19:17
2
Челестини сказал, можно ли его называть итальянцем
Вчера, 19:03
2
Стали известны стартовые составы на матч «Рубин» – «Зенит»: 27 июля
Вчера, 18:58
6
Экс-тренер «Спартака» – о самой популярной команде в России: «Сейчас петербуржцы превосходят спартаковцев»
Вчера, 18:54
14
Челестини прокомментировал победу над «Ахматом»
Вчера, 18:49
Названа сумма, которую «Спартак» получит за Мангаша
Вчера, 18:23
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 