Булыкин – о Станковиче: «В «Спартаке» можно получить много психологических проблем»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что работа главным тренером «Спартака» может повлиять на психологическое состояние Деяна Станковича. Во 2-м туре РПЛ красно-белые дома проиграли «Балтике» со счетом 0:3.

– Хорошо, что Станкович не сказал «Я устал, я ухожу». Все-таки с ним недавно переподписали контракт, и бросить команду в такое время было бы некрасиво.

В матче с «Балтикой» можно все объяснить логически и по-футбольному: удаление на 10-й минуте и чисто физически добавляет много проблем, и психологически. «Спартаку» не удалось совладать с этим напряжением, особенно против команды, которая хорошо готова физически. Следующие игры «Спартака» покажут, насколько они сильны, насколько хотят замахнуться на чемпионство.

– Не опасаетесь за здоровье Станковича?

– Он вспыльчивый. В «Спартаке», конечно, можно получить много психологических проблем, но Станкович играл на высоком уровне, знает, что это такое. Если он не будет злоупотреблять алкоголем или чем-то еще, может долго проработать, потому что это специалист высокого уровня, но в нашем специфическом чемпионате получается пока не все.