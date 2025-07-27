Клуб Ла Лиги заинтересовался нападающим «Зенита»

«Севилья» начала переговоры с «Зенитом» по поводу возможного перехода нападающего Матео Кассьерры. Сообщается, что испанский клуб из-за ограниченных возможностей бюджета рассматривает вариант с арендой форварда. При этом в игроке заинтересованы и другие зарубежные клубы.

Для Кассьерры приоритетным является выступление в составе сборной Колумбии на ЧМ-2026.