Клуб Ла Лиги заинтересовался нападающим «Зенита»

«Севилья» начала переговоры с «Зенитом» по поводу возможного перехода нападающего Матео Кассьерры. Сообщается, что испанский клуб из-за ограниченных возможностей бюджета рассматривает вариант с арендой форварда. При этом в игроке заинтересованы и другие зарубежные клубы.
Для Кассьерры приоритетным является выступление в составе сборной Колумбии на ЧМ-2026.
- 28-летний нападающий в этом сезоне провел за «Зенит» 1 матч, забил 1 гол. В прошлом сезоне на его счету было 39 встреч, в которых он забил 12 мячей и сделал 5 ассистов.
- Контракт Кассьерры с петербуржцами рассчитан до 30 июня 2027 года.
Источник: GolCaracol