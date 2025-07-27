В «Локомотиве» прокомментировали отказ Пиняева от перехода в ЦСКА

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов высказался о том, почему левый вингер красно-зеленых Сергей Пиняев не стал переходить в ЦСКА.

– Давайте поставим на весы ЦСКА и «Локомотив». Почему Пиняев должен туда уходить? Я считаю, что на данный момент это совершенно равные команды: по силе, возможностям, игрокам. По тренерам не могу судить.

Единственная причина, по которой он мог бы уйти – материальная часть. Я не знаю, какие условия предлагает ЦСКА. Но что может Сергею прельстить там?

– ЦСКА выигрывал Кубок России.

– Причем здесь Кубок России, елки-палки? Кубок России и Кубок России. И где гарантии, что он там заиграет лучше, чем у нас, правильно? Никто не может дать гарантии. Совершенно другая команда, другие условия, общение другое. Он здесь вырос. Уже, можно сказать, коренной парень.

Если и уходить, то зарубеж или в команду, которая предложит сумасшедшие материальные условия. Я считаю, что и у нас здесь у него неплохие условия. Или уходить к тренеру, который очень сильно его уважает, поможет улучшить мастерство. Так что не вижу причин для ухода. Я считаю, что Сергей поступил правильно. От добра добра не ищут.