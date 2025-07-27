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  • В «Локомотиве» прокомментировали отказ Пиняева от перехода в ЦСКА

В «Локомотиве» прокомментировали отказ Пиняева от перехода в ЦСКА

Вчера, 19:48
4

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов высказался о том, почему левый вингер красно-зеленых Сергей Пиняев не стал переходить в ЦСКА.

– Давайте поставим на весы ЦСКА и «Локомотив». Почему Пиняев должен туда уходить? Я считаю, что на данный момент это совершенно равные команды: по силе, возможностям, игрокам. По тренерам не могу судить.

Единственная причина, по которой он мог бы уйти – материальная часть. Я не знаю, какие условия предлагает ЦСКА. Но что может Сергею прельстить там?

– ЦСКА выигрывал Кубок России.

– Причем здесь Кубок России, елки-палки? Кубок России и Кубок России. И где гарантии, что он там заиграет лучше, чем у нас, правильно? Никто не может дать гарантии. Совершенно другая команда, другие условия, общение другое. Он здесь вырос. Уже, можно сказать, коренной парень.

Если и уходить, то зарубеж или в команду, которая предложит сумасшедшие материальные условия. Я считаю, что и у нас здесь у него неплохие условия. Или уходить к тренеру, который очень сильно его уважает, поможет улучшить мастерство. Так что не вижу причин для ухода. Я считаю, что Сергей поступил правильно. От добра добра не ищут.

  • По данным журналиста Ивана Карпова, ЦСКА предлагал за Пиняева 900 миллионов рублей, которые прописаны в контракте в качестве суммы отступных.
  • Вингер играет за основной состав «Локомотива» с 2023 года. Ранее он выступал за «Крылья Советов» и «Чертаново».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Пиняев Сергей
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Комментарии (4)
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Красногорск_Фан
1753635698
Такая корова нужна самому
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lek!
1753637597
Не понимаю переход из Локо в ЦСКА , нашим нужно играть и уезжать , а не бегать по РПЛ .
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Volnodum
1753639738
Да что вы елки- палки об одном и тоже? Переходят игроки и клуба в клуб часто и Европа тут не причем.Как тот же Станкович переходил из Лацио в Интер. Или Ибрагимович бегал по топ клубам Италии. Не будет Пиняев слушвть Филатова, больше своего агента. А о Европе можно забыть.
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saf05
1753646031
Варианта два, или в Гейропу или в Сенит
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