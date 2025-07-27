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Реакция Заремы на 0:3 «Спартака» от «Балтики»

Сегодня, 11:03
14

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала 0:3 от «Балтики» во 2-м туре РПЛ.

  • «Спартак» заканчивал матч вдевятером.
  • На следующей неделе москвичи сыграют с «Ростовом» и «Акроном».
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

«Три года «Спартак» в руках менеджеров из «Лукойла» и счет на табло 0:3. Символично. Три спортивных директора. Три года без трофеев. Сотни сгоревших миллионов евро. Ни одного нового русского воспитанника в основе команды», – сказала Салихова.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Балтика Спартак Салихова Зарема
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Комментарии (14)
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pasha-ansh@mail.ru
1753603680
а ха,ха как будто при этой эскортницы было лучше
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Интерес
1753603979
Зарема давно "открыла глаза", тут уж ничего не скажешь.Один(Малышев)-специалист давать советы(и давний знакомый и консультант Федуна),А Жданов -фюрер Лукойла по финансовому обеспечению деятельности огромной компании.Неужели кто-то думает, что ему до текущих решений в клубе есть дело? Теперь жареный петух с берегов "Балтики" клюнул в зад,и даже ему стало страшновато от возможных вопросов г.Алекперова.
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Skull_Boy
1753604196
Когда у тебя в стартовом составе играют футболисты уровня середины первой лиги условные Максименко, Денисов, Умяров и т.д., то результата не будет
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Янвapь 62
1753604208
Это глобальный тарасофский триумф ! Думаю, что пора хрякам, визжа и хрюкая, лезть с фунфыриком на столб
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Semenycch
1753605625
Ну все, теперь Лукойл продаст все украденные им у народа месторождения нефти и купит для Спартака Ямаля, не иначе!
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СПОРТ 21 века
1753605987
Неужели эта уважаемая особа объявилась? Где эта футбольная экспертиза была ранее? Похоже, Балтика заставила выйти Зарему из тени, ведь не было же её. А тут вдруг объявилась. Спартаку надо было очень постараться, чтобы призвать богиню высказать свою позицию об игре. Вот что творят балтийцы! А всего и надо было просто уничтожить Спартак в его логове. И кто что не говорил, это было без шансов! Кстати, вспомнились слова балтийцев перед игрой с Динамо: "Почему мы вышли вышли в РПЛ? Потому что мы команда, мы друг за друга. С кем нас можно сравнить? Не знаю, может с Аталантой Гасперини. Они ведь тоже не всегда были в Серии А. У нас такой же отличный тренерский штаб. Мы готовы играть в футбол со всеми командами" (Сергей Варатынов). После игры с Динамо: "Не деньги играют в футбол, а футболисты на поле. А мы считаем себя футболистами. У нас хороший тренер, он постоянно держит нас в тонусе" (Андрей Мендель). Эти парни делают то, что когда-то делал великий Спартак Романцева - играют в футбол!
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Литейный 4 (returned)
1753606109
Бабу не проведешь. Она сердцем видит. (С) Гыгыгы
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vovinho11
1753608892
Она ещё существует?
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vvv123
1753610336
Зарему в тренеры вместо Станковича!
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алдан2014
1753613427
Чья бы корова мычала,а Заремы молчала
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