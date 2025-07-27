Реакция Заремы на 0:3 «Спартака» от «Балтики»

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала 0:3 от «Балтики» во 2-м туре РПЛ.

«Спартак» заканчивал матч вдевятером.

На следующей неделе москвичи сыграют с «Ростовом» и «Акроном».

«Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

«Три года «Спартак» в руках менеджеров из «Лукойла» и счет на табло 0:3. Символично. Три спортивных директора. Три года без трофеев. Сотни сгоревших миллионов евро. Ни одного нового русского воспитанника в основе команды», – сказала Салихова.