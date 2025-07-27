«Спартаку» предложили тренера на замену Станковичу

Обозреватель «Спорт-Экспресса», болельщик «Спартака» Максим Алланазаров поделился эмоциями от 0:3 против «Балтики».

«Жалко, но то, о чeм мы с вами говорили после первого матча, случилось очень быстро. Чуть более организованная команда доставила «Спартаку» нереальные проблемы.

Заболотный, конечно, команду подвeл и сломал весь план на игру, но спорить с красной карточкой нет смысла – тут всe по делу. Да, удаление Маркиньоса – бред, офсайд никто из судей, увы, не заметил. Вдевятером спасти такой матч было нереально.

Нет смысла анализировать такую игру, но меня испугала абсолютная беспомощность команды Станковича. На замену выйти некому, усилить игру, увы, никто не смог.

Новички нужны «Спартаку», как воздух, но пока они приедут, пока тренер встроит их в игру – сколько ещe пройдeт времени?

«Балтика» достойна комплиментов. Команда Талалаева знает, что нужно делать, куда бежать, когда взвинтить темп, когда подсесть. Очень симпатичная команда, которая попьeт крови всем лидерам, но об этом мы тоже говорили сразу после первой игры балтийцев с «Динамо».

Абсолютная серость «Спартака» удручила. Люди начали уходить со стадиона после второго пропущенного, и мало кто из них находил нематерные слова, чтобы описать увиденное. Выходные для этих бедняг испорчены.

P.S. Эту команду спасет только Станислав Черчесов», – написал Алланазаров.