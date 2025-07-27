Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартаку» предложили тренера на замену Станковичу

Сегодня, 09:35
9

Обозреватель «Спорт-Экспресса», болельщик «Спартака» Максим Алланазаров поделился эмоциями от 0:3 против «Балтики».

«Жалко, но то, о чeм мы с вами говорили после первого матча, случилось очень быстро. Чуть более организованная команда доставила «Спартаку» нереальные проблемы.

Заболотный, конечно, команду подвeл и сломал весь план на игру, но спорить с красной карточкой нет смысла – тут всe по делу. Да, удаление Маркиньоса – бред, офсайд никто из судей, увы, не заметил. Вдевятером спасти такой матч было нереально.

Нет смысла анализировать такую игру, но меня испугала абсолютная беспомощность команды Станковича. На замену выйти некому, усилить игру, увы, никто не смог.

Новички нужны «Спартаку», как воздух, но пока они приедут, пока тренер встроит их в игру – сколько ещe пройдeт времени?

«Балтика» достойна комплиментов. Команда Талалаева знает, что нужно делать, куда бежать, когда взвинтить темп, когда подсесть. Очень симпатичная команда, которая попьeт крови всем лидерам, но об этом мы тоже говорили сразу после первой игры балтийцев с «Динамо».

Абсолютная серость «Спартака» удручила. Люди начали уходить со стадиона после второго пропущенного, и мало кто из них находил нематерные слова, чтобы описать увиденное. Выходные для этих бедняг испорчены.

P.S. Эту команду спасет только Станислав Черчесов», – написал Алланазаров.

  • Станкович после матча жаловался на усталость.
  • Черчесов без работы с января.
  • «Спартак» на следующей неделе сыграет с «Ростовом» и «Акроном».

Еще по теме:
Титов поддержал Станковича после 0:3 от «Балтики» 1
Директор «Спартака»: «Спортивный блок очень много работает над усилением» 3
Титов прокомментировал 0:3 «Спартака» от «Балтики» 5
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Черчесов Станислав Станкович Деян
Рекомендуем
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1753598818
Нечего павлину в Спартаке делать. Одни его конференции чего стоят. Уши вянут.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1753599022
Разодрала Балтика хряков на хрящи. Гыгыгы
Ответить
Artemka444
1753599040
Эту команду ни кто не спасёт!!!!
Ответить
АЛЕКС 58
1753601974
С приходом лысого хряка Спартак воспрянет,судьи будут помогать? Ещё больше скандалов в клубе будет при идиоте
Ответить
Интерес
1753603275
Неженки-миллионеры какие...Почти как девственницы на невольничьем рынке-с завышенной на порядок ценой.
Ответить
oyabun
1753603672
Я всё понимаю, Черчесов давно без работы. Но почему каждый удобный случай его начинают пихать в Спартак? Вот кандидатуру Талалаева можно было бы рассмотреть..
Ответить
odessakmv
1753605976
у Талалаева всегда команды и физически и тактически грамотные, просто индивидуальный уровень игроков зачастую слабоват, но проблема в том, что никто ему серьёзный клуб не даст - нрыши и блата видимо нет, или откатывать не хочет. Такого в Спартак (Динамо, Локо и тп) не берут, в такие Черчесовы с мохнатыми лапами пойдут
Ответить
Главные новости
Игроки «Сочи» обратились к болельщикам после 0:4 от «Акрона»
13:13
Директор «Спартака»: «Спортивный блок очень много работает над усилением»
12:57
3
ЦСКА получил предложение по Виллиану Роше
12:46
1
Талалаев: «Если у фанатов требуют Fan ID, то у журналистов надо брать выписки из психдиспансера»
12:25
4
«Непривычные эмоции»: Карпин – о матче с «Ростовом»
12:05
2
Титов прокомментировал 0:3 «Спартака» от «Балтики»
11:45
5
Реакция Заремы на 0:3 «Спартака» от «Балтики»
11:03
13
«Спортинг» вступил в переговоры по защитнику «Спартака»
10:57
9
Подробности отказа «Спартака» от Кордобы
10:50
7
Раскрыта причина срыва трансфера Пальцева в «Спартак»
10:41
6
Все новости
Все новости
Титов поддержал Станковича после 0:3 от «Балтики»
13:35
1
Марсело из «Сочи» – после 0:4 от «Акрона»: «Так играть просто стыдно»
13:06
Титов прокомментировал 0:3 «Спартака» от «Балтики»
11:45
5
«Урал» не продал игрока «Сочи» за 100 миллионов рублей
11:29
1
В «Спартаке» прокомментировали информацию о подготовке отставки Кахигао
11:11
1
Реакция Заремы на 0:3 «Спартака» от «Балтики»
11:03
13
«Спортинг» вступил в переговоры по защитнику «Спартака»
10:57
7
Подробности отказа «Спартака» от Кордобы
10:50
6
Раскрыта причина срыва трансфера Пальцева в «Спартак»
10:41
6
Морено отказался от половины зарплаты после 0:4 от «Акрона»: «Мы не заслуживаем таких денег»
10:17
7
Стало известно, после какого матча Станковича могут уволить из «Спартака»
10:10
6
Станковича вызвали на жесткий разговор после 0:3 от «Балтики»
09:54
6
Раскрыт человек, который из тени управляет «Спартаком»
09:45
12
«Спартаку» предложили тренера на замену Станковичу
09:35
9
Реакция Губерниева на 0:3 «Спартака» от «Балтики»
09:15
2
ФотоОбращение «Спартака» к болельщикам после 0:3 от «Балтики»
00:25
12
«Стыдно и позорно»: Морено – о 0:4 от «Акрона»
00:05
9
Стал известен кандидат на замену Кахигао в «Спартаке»
Вчера, 23:45
16
Реакция болельщиков «Спартака» на 0:3 от «Балтики»
Вчера, 23:25
23
«Спартак» готовит увольнение после 0:3 от «Балтики»
Вчера, 23:01
26
Мозес: «Осимхен хочет перейти в «Краснодар»
Вчера, 22:42
1
ВидеоСтанкович убежал с пресс-конференции после 0:3 от «Балтики»
Вчера, 22:34
21
РПЛ. «Акрон» не заметил «Сочи» (4:0), у Дзюбы 1+1 и незабитый пенальти
Вчера, 22:29
3
ВидеоОбзор матча «Сочи» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:29
Гаджиев прокомментировал ситуацию с возможным трансфером Пальцева в «Спартак»
Вчера, 22:17
3
«Зенит» сыграет с «Рубином» без Энрике
Вчера, 21:49
7
Мусаев прокомментировал поражение «Краснодара» от «Локо»
Вчера, 21:40
11
Дзюба побил рекорд Лоськова
Вчера, 21:35
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 