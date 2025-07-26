Гаджиев прокомментировал ситуацию с возможным трансфером Пальцева в «Спартак»

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев высказался об интересе «Спартака» к защитнику Валентину Пальцеву.

Ранее стало известно, что московский клуб ведет активные переговоры по трансферу 23-летнего центрального защитника.

Сумма трансфера может составить 4-5 миллиона евро.

Пальцев проводит 2-й сезон в РПЛ.

«Об этом говорят уже очень много. Столько уже сказали. И так, и по-другому, и по-третьему. Не могу сказать, что эта тема закрыта, но уже намусолена. Пока ничего нового сказать не могу.

Было ли предложение от «Спартака»? Еще раз: ничего нового сказать не могу», – сказал Гаджиев.