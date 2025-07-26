Станкович ответил, накажет ли Заболотного и Маркиньоса за удаления в матче с «Балтикой»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался об удалениях в матче 2-го тура РПЛ против «Балтики» (0:3).

«Спартак» заканчивал матч вдевятером.

В поле судил москвич Сергей Карасев.

«Балтика» вышла на 1-е место.

– Будут санкции к игрокам за красные карточки?

– Нет, конечно. Никаких санкций не будет. Первую желтую карточку Маркиньос получил за протесты в эпизоде, когда был очевидный фол. Если бы его сразу зафиксировали, а не через пять минут, то не было бы и предупреждения.

А удаление Заболотного – это игровой эпизод. На мой взгляд, ему просто не повезло. Он хотел сыграть в мяч, но не успел. Так получилось.

Нужно какие‑то решения принимать в любом случае. Но мне нужно и о своем здоровье позаботиться.