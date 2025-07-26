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  • Станкович ответил, накажет ли Заболотного и Маркиньоса за удаления в матче с «Балтикой»

Станкович ответил, накажет ли Заболотного и Маркиньоса за удаления в матче с «Балтикой»

Сегодня, 18:32
9

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался об удалениях в матче 2-го тура РПЛ против «Балтики» (0:3).

– Будут санкции к игрокам за красные карточки?

– Нет, конечно. Никаких санкций не будет. Первую желтую карточку Маркиньос получил за протесты в эпизоде, когда был очевидный фол. Если бы его сразу зафиксировали, а не через пять минут, то не было бы и предупреждения.

А удаление Заболотного – это игровой эпизод. На мой взгляд, ему просто не повезло. Он хотел сыграть в мяч, но не успел. Так получилось.

Нужно какие‑то решения принимать в любом случае. Но мне нужно и о своем здоровье позаботиться.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Балтика Спартак Заболотный Антон Маркиньос Станкович Деян
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Комментарии (9)
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1753544200
Опять упорно о своём здоровье!!! Это уже становится смешным! Ещё немного, и даже спартаковские трибуны будут скандировать "Станок-позор тарасовского футбола!".
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neveldomha
1753544672
Обтекай.
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VPERDIV SPARTAK
1753545599
К чемоданам промеса допуск кончился)))
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Тинез Розоп
1753545619
Первые десять минут Зеболотного уже всё показали. Начали играть через него. Сразу три его неточных паса. Все знают , что он нужен при навале, но никак не в старте. Дед Анзор его первого приветствовал, как будто знали, в антигероя его выводили….
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Прокс
1753546128
Станкин уровень Тарасятника!!!
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Artemka444
1753546862
Левые отмазки
Ответить
темирхан
1753548158
просто Деян хочет уйти! разорвать не хочет, но нашел способ.
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Это i to
1753550298
Первую желтую карточку Маркиньос получил за протесты в эпизоде, когда был очевидный фол.------За это тренер должен наказывать Маркиньоса. За то, что заработал желтую ни за хрен собачий. Типа если бы Маркиньос еще больше протестовал бы--- то судья бы отменил бы свое решение.? ))) Ну не отменить судья свое решение, только потому что игрок протестует, руками машет, кричит громко..Маркиньос как будто в пераый раз на поле вышел и ничего не знает.
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