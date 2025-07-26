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  • Смородская: «Спартак» со Станковичем может уйти в Первую лигу»

Смородская: «Спартак» со Станковичем может уйти в Первую лигу»

Сегодня, 18:02
20

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на поражение «Спартака» от «Балтики» (0:3).

«Я ничему не удивляюсь, когда в команде этот «блестящий» тренер Деян Станкович. Совсем ничего не понимает, похоже. И я не удивлюсь, если «Спартак» с этим тренером уйдет в Первую лигу!

«Балтика» только вернулась в РПЛ и делает «Спартак» со счeтом 3:0. Что это такое? Что ж, пусть работает, похвалим его! Но все это грустно», – сказала Смородская.

  • Станкович перед сезоном продлил контракт до 2027 года.
  • У «Спартака» 3 очка после 2 туров.
  • Следующий соперник по РПЛ – «Акрон».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян Смородская Ольга
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Комментарии (20)
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Жека 1988
1753544070
Ой ну хорош, Спартак займет свое 1-5 место, Балтика за выживание будет бороться в том году уже проходили Оренбург, динамо Махачкала, не приятно, но бывает
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subbotaspartak
1753544157
Духовой оркестр играет, дирижёр махнул.
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DVOK68
1753544626
Не только вина тренера,не только вина команды.Заочный вопрос к руководству клубному,а где ваша работа по трансферам?Знаете же ЧТО творил этот же самый состав в весенней части чемпионата...только слепой не видел что такие супермастера как Дёня,Литвинов,и Хлусевич даже на лавке команды быть не должны!Только имбецил не мог видеть что Угальде прогорел весь,полностью,и его надо продавать хоть за сколько там!Что Барко мыслями уже в родной Южной Америке...что Солари это большая ошибка,что Гарсия не из тех что делают результат...Что Бабич уже не может/не хочет играть...и т д... Один Маркиньос старается,но один на поляне не воин( Прогнозирую что до осени так и останется,будем идти по графику победа/ничья/поражение.
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VPERDIV SPARTAK
1753545478
Давно пора тушинских на понижение
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timon2401
1753545633
Да, вопросов к руководству по трансферам достаточно, к Деяну по составу тоже… Но начало чемпионата сразу дало понять, как будут судить в этом году(((( Все спорные моменты 50/50 не в пользу «Спартака»… Когда из 5 голов засчитывают 1, не ставят 50-процентные пенальти, удаляют игрока на 5 минуты при возможности показать желтую, естественно, у игроков тонуса это не добавляет.
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Прокс
1753546588
Вся страна ждёт этого,верим!!!! В Пердив этот недоклуб!!!
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DOCTOR PENALTY
1753547414
Вот так ведь и напророчит чёртова баба. )) """""
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АлексМак
1753547790
Прекрасно
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Volnodum
1753548789
Тетка то с футбольной чуйкой.
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Фердя
1753550555
Бывшая Проводница элитного вагона РЖД говорит нам о первой лиге! Больная женщина с великими амбициями, стремящаяся к железнодорожной кормушке…если короче, то очень Глупая!
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