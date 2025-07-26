Смородская: «Спартак» со Станковичем может уйти в Первую лигу»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на поражение «Спартака» от «Балтики» (0:3).
«Я ничему не удивляюсь, когда в команде этот «блестящий» тренер Деян Станкович. Совсем ничего не понимает, похоже. И я не удивлюсь, если «Спартак» с этим тренером уйдет в Первую лигу!
«Балтика» только вернулась в РПЛ и делает «Спартак» со счeтом 3:0. Что это такое? Что ж, пусть работает, похвалим его! Но все это грустно», – сказала Смородская.
- Станкович перед сезоном продлил контракт до 2027 года.
- У «Спартака» 3 очка после 2 туров.
- Следующий соперник по РПЛ – «Акрон».
Источник: «Матч ТВ»