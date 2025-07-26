Талалаев прокомментировал разгром «Спартака»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил итог матча 2-го тура РПЛ против «Спартака» (3:0).

«Спартак» заканчивал матч вдевятером.

«Балтика» возглавила таблицу РПЛ.

Следующий соперник – «Оренбург».

«Удовлетворение от проделанной работы. Ребята – большие молодцы. Мы думали сделать изменения в перерыве или подождать еще 10 минут, потому что переживали из‑за игроков, которые на карточках, а также за тех, кто находился не в оптимальных кондициях. Приняли решение продолжить тем же составом, не хотелось повторять то, что было с «Динамо».

В перерыве поагрессивнее поговорили. Ребята вышли нормальные, нас устраивало, что мы делали. Просто попросили быстрее двигать мяч. У нас серьезные планы до осени. Как новички? Можно лучше», – сказал Талалаев.