Талалаев – о стиле «Балтики»: «Севилья» с таким футболом еврокубки выигрывала»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о стиле команды.
«Мы должны идти вперeд, мы должны готовиться именно для того, чтобы играть в тот футбол, в который мы умеем. Он может быть немножко простоват, но при этом «Севилья» еврокубки выигрывал на нeм.
Самое главное, чтобы команда была единым коллективом, чтобы ребята понимали наши идеи и на поле были друг за друга», – сказал Талалаев.
- Талалаев в «Балтике» с прошлого сезона.
- Тренер привел команду к победе в Первой лиге.
- В 15:00 мск «Балтика» начала матч 2-го тура РПЛ против «Спартака».
Источник: телеграм-канал «Балтики»