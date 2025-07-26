Талалаев – о стиле «Балтики»: «Севилья» с таким футболом еврокубки выигрывала»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о стиле команды.

«Мы должны идти вперeд, мы должны готовиться именно для того, чтобы играть в тот футбол, в который мы умеем. Он может быть немножко простоват, но при этом «Севилья» еврокубки выигрывал на нeм.

Самое главное, чтобы команда была единым коллективом, чтобы ребята понимали наши идеи и на поле были друг за друга», – сказал Талалаев.