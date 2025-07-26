Талалаев рассказал, с кем из бывших тренеров регулярно советуется

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал об общении с экс-тренером команды Валерием Непомнящим.

– Радует ли вас присутствие на контрольных матчах «Балтики» таких именитых специалистов, как Черчесов и Непомнящий?

– Конечно! Мало того, что радует, это ещe и возможность свериться. Для меня лучшим ответом на то, что происходит в команде, является реакция футболистов. И футболисты играют более собранно, когда приходят такие люди, потому что не хочется в грязь лицом ударить – это раз. Второе – это шанс. Все понимают уровень этих специалистов, и где они могут работать в последующем. Как я всe время говорю: «Жизнь – это стечение обстоятельств. И в наших силах либо повернуть их в свою пользу, либо они повернутся против тебя».

Например, мы играли товарищеский матч с «Тверью», и здесь к 20-й минуте я увидел мальчика 194 сантиметра ростом, который, играя на позиции опорного, не уступал Ковачу и Муриду. Теперь он тренируется с нами. И сейчас в его силах за эти три дня доказать свою состоятельность. И, может быть, заявиться и выйти в кубковой игре за «Балтику».

– Бывало ли такое, что вы спрашивали совета у Валерия Непомнящего, например?

– Регулярно спрашиваю. Я не стесняюсь признаваться в том, что я звоню, если у меня есть какие-то вещи под сомнением. Есть достаточно мэтров, которые могут порекомендовать мне что-то. Причeм это не всегда касается футбола. Зачастую это житейские ситуации и особенно взаимоотношения с руководством.